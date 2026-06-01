Принцесса Диана избегала носить каблуки в присутствии принца Чарльза: в чем была причина

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Реклама

В свое время леди Ди, как называли принцессу в обществе, считалась одной из самых красивых женщин в мире. Покойная принцесса Уэльская также постоянно одевалась в потрясающие наряды, которые часто попадали в заголовки газет, однако, когда дело доходило до ее выбора обуви, Диана часто избегала носить каблуки в присутствии своего мужа.

Рост Дианы составлял 178 см, как и у Чарльза, поэтому, как сообщается, она не хотела рисковать расстроить мужа, выглядя выше него на высоких каблуках.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Getty Images

Элоиз Моран, автор книги «The Lady Di Look Book», пишет, что после расторжения брака Дианы и Чарльза правило, которое она сама себе установила, перестало действовать.

Реклама

«Джимми Чу вспоминал, что в начале их семилетней дружбы Диана всегда заказывала обувь на плоской подошве, а затем, когда ее брак начал распадаться, каблуки стали выше», — пишет автор, цитирует его слова express.

Отметим, что даже свадебные туфли покойной принцессы были на низком каблуке. Клайв Шилтон, разработавший дизайн этой пары, рассказал об опасениях Дианы по поводу того, что она будет казаться выше Чарльза.

Свадьба Дианы и Чарльза / © Associated Press

Дизайнер добавил особый штрих под каблуками — нарисовал буквы «C» и «D», однако, по его словам, подошву обуви никто даже не увидел. Ранее мы рассказывали, как выглядела пара обуви, которую создавали шесть месяцев.

Новости партнеров