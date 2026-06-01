ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
446
Время на прочтение
2 мин

Сын Шэрон Стоун отпраздновал 26-летие: его невеста-украинка растрогала сюрпризом

Избранница первенца голливудской звезды устроила для него особый праздник.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

Старший сын голливудской актрисы Шэрон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — отпраздновал день рождения.

Первенцу знаменитости исполнилось 26 лет. По случаю праздника его поздравила невеста-украинка Анна Евтушенко. В своем фотоблоге девушка поделилась подборкой нежных и романтических фотографий с возлюбленным, сделанных в разные периоды их отношений. На кадрах возлюбленные позировали во время путешествий, отдыха и особых моментов вдвоем.

Также Анна показала, как поздравила именинника дома. Для Роана она подготовила праздничный торт со свечами и устроила уютное празднование. Сын Шэрон Стоун был заметно тронут таким сюрпризом и не сдержал эмоций.

Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

«Я люблю тебя, детка. Навсегда. Я самый счастливый человек на планете. Это лучший подарок, который я только мог получить», — обратился Роан к любимой.

Не осталась в стороне и его знаменитая мама. Шэрон Стоун в Instagram опубликовала архивное фото сына из детства и посвятила ему теплые слова.

«Счастливого 26-го дня рождения, мой сын, мой ангел. Я люблю тебя и очень горжусь тобой», — написала актриса.

Роан Джозеф Бронштайн на архивных фото

Роан Джозеф Бронштайн на архивных фото

Напомним, в начале этого года Роан Джозеф Бронштайн сделал предложение Анне Евтушенко. Избранница сына голливудской звезды моложе его на три года и уже стала частью семьи. Известно, что Шэрон Стоун тепло относится к будущей невестке и поддерживает выбор сына. В то же время подробности отношений пары они предпочитают не афишировать, поэтому доподлинно неизвестно, как давно длится их роман.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
446
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie