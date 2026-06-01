Рекордные удары дронами: как атаки на российские НПЗ лишают оккупантов бензина и дизеля

Атака на НПЗ в России

Реклама

По итогам мая 2026 года украинские дальнобойные дроны нанесли сокрушительный удар по топливному сектору страны-агрессора, выведя из строя четверть всей нефтепереработки ядерного государства.

Об этом свидетельствует анализ последствий ударов по российским НПЗ, обнародованный военно-политическим экспертом Виктором Тараном в Facebook.

Четверть мощностей РФ парализована

По словам эксперта, совокупная мощность российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в мае полностью или частично остановивших работу, превышает 83 миллиона тонн в год.

Реклама

«Это четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Эти заводы производили более 30% всего бензина и 25% дизельного горючего в стране», — отмечает специалист.

Из-за успешных атак полностью или частично остановлены гиганты в Москве, Рязани, Перми и Киришах. Завод в Туапсе «лежит» бессрочно, а в течение мая также останавливались предприятия в Приморске и Ярославле. Особенно болезненным стал удар по Рязанскому НПЗ (13 млн тонн в год), который снабжал оккупационную армию дизелем и давал 5% всей переработки РФ.

Украинские дроны вывели из строя 16 российских НПЗ

Всего с января по май украинские беспилотники вывели из строя переработку 700 тысяч баррелей в сутки на 16 заводах России. Это вдвое больше объектов, чем за аналогичный период в прошлом году.

Отдельным достижением стал удар по Саратовскому НПЗ на расстоянии более 1000 километров, что стало рекордной глубиной атаки за всю войну. Спутниковые системы мониторинга FIRMS от NASA подтвердили пожары, по меньшей мере, на пяти локациях завода. Самое важное, что там была уничтожена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, без которой работа всего предприятия полностью парализуется.

Реклама

Кроме этого, 30 мая под удар попал порт Таганрога, где сгорели танкер, резервуары с горючим и была уничтожена причальная инфраструктура.

«Неприкосновенного тыла больше не существует»

Эксперт отмечает, что Кремль строил свою зимнюю кампанию на иллюзии, что может безнаказанно уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру, держа собственный тыл в безопасности. Теперь с этой стратегией покончено.

«Этого тыла больше не существует. Война пришла и шагает по России на расстояние более 1000 км. Так далеко даже гитлеровская Германия не бомбила. И это далеко не финал», — подытожил аналитик.

Отметим, что Украина меняет динамику войны благодаря массовому производству дронов и дальним ударам по территории России. Украинские беспилотники уже ежедневно атакуют российские цели, в частности, объекты вдали от фронта — вплоть до Москвы и Урала.

Реклама

Напомним, Украина заставила Россию закрывать воздушное пространство. В Кремле боятся новых налетов дронов. Это вынуждает российские власти ограничить использование воздушного пространства вокруг Москвы.

Новости партнеров