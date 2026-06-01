Цветочные платья, рубашки и шорты: украинский бренд презентовал льняную коллекцию, посвященную харьковскому лугу
В новом дропе бренд переосмыслил красоту полевых цветов через нежные принты и натуральный лен.
Украинский бренд Phenomena представил вторую часть коллекции RE: BLOOM, которая возвращает в детство и воспевает любовь к луговым цветам Харьковщины.
Бренд решил развивать дальше тему цветочных аппликаций, которые уже были использованы на подкладках одежды, и добавить принт. Вместе с тем ключевым было не перенасыщать коллекцию идеями, поэтому решили разделить на два дропа: RE: BLOOM 1.0 и RE: BLOOM 2.0. В первой части сконцентрировались на аппликациях, переосмыслив движение луга в льняных лентах, а вторую полностью посвятили цветочному паттерну.
Вторая часть коллекции переносит в детство и беззаботные времена у бабушки на даче. Это история о жарких солнечных днях, о тепле семейных встреч и букетах из клевера, папоротника, люпина и цветков льна, которые мы собирали летом. Поэтому этот дроп получился достаточно камерный и нежный.
Кроме обновленного цветочного принта, у бренда появился и новый цвет в палитре — насыщенная бирюза. Именно в сочетании с нежной пудрой он делает вещи более универсальными и контрастными.
В коллекцию вошли платье слип, топ-бра, шорты двух видов: на резинке и мини длина, рубашка с коротким и длинным рукавом, кюлоты и базовая майка.
Каждая вещь выполнена из натурального смягченного льна и не содержит дополнительных вложений. Пуговицы на изделиях также созданы из натурального материала — ракушки.