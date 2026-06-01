Королева Матильда в платье любимого бренда посетила музыкальный конкурс
Королева Матильда присутствовала на заключительном вечере престижного конкурса имени королевы Елизаветы, одного из важнейших культурных событий в Бельгии.
Матильда присутствовала на финале конкурса виолончелистов имени королевы Елизаветы в брюссельском концертном зале «Бозар» в субботу, 30 мая.
Ее присутствие было особенно ожидаемым, поскольку последние несколько дней она провела в Соединенных Штатах с королем Филиппом, поддерживая принцессу Елизавету, их старшую дочь, которая завершила обучение в Гарвардской школе Кеннеди и посетила церемонию вручения дипломов.
Для нового выхода в свет королева выбрала платье телесного цвета с эффектным цветочным узором по всей длине. Платье с короткими рукавами и струящимся силуэтом примечательно своей текстурой и изысканной вышивкой, и оно было от одного из любимых брендов королевы Natan Couture.
Она дополнила образ крупными серьгами с камнями, волосы уложила в прическу и надела драгоценный браслет на запястье. Макияж на ее лице был максимально натуральный.
Напомним, в Брюсселе на выходных Ее Величество также посетила спортивный забег на 20 км, в котором приняла активное участие.