В Хмельницкой области грузовик влетел в авто и кафе: есть погибшая и пострадавшие

ДТП с грузовиком

На Хмельнитчине полицейские объявили подозрение водителю грузовика, который спровоцировал смертельное ДТП. В результате аварии погиб человек, еще трое людей травмированы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Что известно о ДТП

Как информируют правоохранители, ДТП произошло вчера, 31 мая, около 15:00 в с. Правдовка в Ярмолинецкой громаде.

41-летний водитель грузовика «Mercedes», житель г. Городок, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги на прилегающую территорию кафе «Мамина хата», где столкнулся с припаркованными автомобилями «Opel Zafira» и «Volkswagen Tour».

В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen, жительница г. Житомир, от полученных травм погибла на месте происшествия.

61-летний водитель этого автомобиля и еще две его пассажирки 71 и 60 лет получили телесные повреждения. Всех травмированных госпитализировали в Ярмолинецкую многопрофильную больницу.

Водитель автомобиля Opel Zafira не пострадал.

Полицейские задержали водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое детей — 12 и 16 лет. По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя. Мужчину задержали.

