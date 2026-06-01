На Хмельниччині вантажівка влетіла в авто та кафе: є загибла і постраждалі

ДТП із вантажівкою

На Хмельниччині поліцейські оголосили підозру водієві вантажівки, що спричинив смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинула людина, ще трьох людей травмовано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Поліція Хмельницької області.

Що відомо про ДТП

Як інформують правоохоронці, ДТП сталася вчора, 31 травня, близько 15:00 години в с. Правдівка на Ярмолинеччині.

41-річний водій вантажівки «Mercedes», житель м. Городок, не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу з дороги на прилеглу територію кафе «Мамина хата», де зіткнувся з припаркованими автомобілями «Opel Zafira» та «Volkswagen Touran», після чого врізався в будівлю.

Внаслідок ДТП 51-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen», жителька м. Житомир, від зазнаних травм загинула на місці події.

61-річний водій цієї автівки та ще дві його пасажирки 71 та 60 років дістали тілесні ушкодження. Всіх травмованих госпіталізували до Ярмолинецької багатопрофільної лікарні.

Водій автомобіля «Opel Zafira» не постраждав.

Поліцейські затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

Раніше на Київщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє дітей — 12 і 16 років. За попередніми даними, 39-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в дерево. У його крові виявили 1,8 проміле алкоголю. Чоловіка затримали.

