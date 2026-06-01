Як збільшити врожай полуниці: чим підживити під час цвітіння для повторного плодоношення

Чим підживити полуницю для повторного плодоношення

Вирощування садової земляники, яку частіше називають полуницею, вимагає особливої уваги в період завершення цвітіння. Часто садівники стикаються з проблемою, коли перші кілька ягід виростають великими, а решта залишається дрібною. Ця особливість притаманна не лише старим, але й багатьом сучасним сортам у разі недостатнього догляду. Для того щоб усі зав’язі розвивалися рівномірно і перетворювалися на великі, солодкі та красиві плоди, необхідно провести правильну підгодівлю в момент наливу ягід.

Коли проводити підживлення

Оптимальний час для внесення добрива настає тоді, коли рослини завершують масове цвітіння і починають активно формувати масу зав’язей. Зазвичай достатньо одного обприскування за сезон. Проте, якщо погода є прохолодною або рослини відчувають стрес від нестачі вологи, процедуру можна повторити через тиждень. У теплу та сприятливу погоду цілком вистачає одноразової обробки.

Приготування поживного розчину

Ефективний засіб для наливу ягід складається з доступних компонентів і готується в кілька етапів:

100 грамів звичайних дріжджів заливають одним літром води. Суміш кип’ятять протягом 10-15 хвилин, після чого залишають до повного огляду та охолодження. Отриманий літр відвару виливають у 10 літрів чистої води. До робочого розчину додають 1 столову ложку монофосфату калію і ретельно перемішують до повного розчинення.

Як правильно обприскувати полуницю для підживлення

Готовий розчин заливають в обприскувач без додавання сторонніх компонентів. Під час обробки важливо спрямовувати струмінь так, щоб рідина потрапляла не лише на верхню частину рослин, а й обов’язково на нижній бік листя. Саме через нижню поверхню листових пластин поглинання поживних речовин відбувається найбільш ефективно, що забезпечує швидку дію підживлення.

Сумісність з іншими обробками полуниці

Для досягнення максимального результату це підживлення можна поєднувати з іншими методами догляду, але з дотриманням часового інтервалу. Зокрема, для накопичення цукру в плодах корисно використовувати марганцево-борний розчин. Слід враховувати, що змішувати ці два засоби в одному баку категорично заборонено, оскільки марганець інактивується фосфатами. Найкраще провести дріжджову обробку з монофосфатом калію, а через 7 днів застосувати бор і марганець, що дозволить отримати ідеальний урожай без втрат якості.

