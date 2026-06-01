Жінку розлютила поведінка пасажира у потязі: у Мережі обговорюють, хто з них мав рацію

Поїзд / © Укрзалізниця

Звичайна поїздка перетворилася на напружену дискусію про гендерні очікування та правила поведінки в транспорті. Чоловік, який зайняв у потязі два місця та не збирався поступатися одним із них, натякнув своїм виглядом на неввічливість іншої пасажирки.

Про це пише Daily Mail.

Конфлікт через місце у поїзді

Коли жінка зайшла до вагона, вільними залишалися лише два місця. Одне з них уже займала інша пасажирка, а на другому сидів чоловік, який розташувався так, що фактично займав простір двох сидінь одночасно.

Не звертаючись до нього одразу, жінка просто зупинилася поруч, розраховуючи, що чоловік сам зрозуміє ситуацію і посунеться. За кілька секунд він таки змінив положення та звільнив місце, однак на цьому неприємна ситуація не завершилася.

«Коли я сіла, він почав дивитися на мене так, ніби це я поводилася неналежно», — написала користувачка Reddit.

Коли жінка поцікавилася, що саме не так, чоловік, за її словами, лише закотив очі й зауважив, що вона могла б «ввічливо попросити», адже це «елементарні правила етикету».

«Ти сидів, широко розставивши ноги, і хочеш, щоб я ще благала про місце? Елементарний етикет передбачає, що ти посуваєшся, коли люди заходять у потяг, і звільняєш місце, якщо займаєш два сидіння», — згадала вона свою відповідь.

Після цієї ситуації жінка почала замислюватися, чи не припустилася помилки — особливо після того, як її партнер пізніше зауважив, що вона все ж могла б спочатку просто звернутися з проханням.

«Мій партнер сів поруч зі мною і сказав, що я могла б спершу попросити. Я відповіла, що не зробила цього, бо очікувала, що він сам посунеться, як це роблять більшість порядних людей», — сказала жінка.

«Мені незручно через те, що я влаштувала невелику сцену в потязі. Але водночас мені здається, що це типовий приклад ситуації, коли люди поводяться погано, а жінка все одно повинна залишатися ввічливою», — додала вона.

За словами жінки, вона зовсім не прагнула вступати в конфлікт чи провокувати сварку. На думку авторки допису, вона просто очікувала природної реакції, яка мала б статися без додаткових прохань.

«Я не попросила одразу, бо очікувала, що він посунеться, як це роблять більшість порядних людей. Якби через 10 секунд він не посунувся, я б попросила. Але я не зробила цього одразу, тому що справді думала, що він звільнить місце», — пояснила жінка.

Однак у зрештою пасажирка відчула, ніби саме її поведінку сприйняли як неправильну.

«Спочатку це він дивився на мене так, ніби я не мала права очікувати вільного місця в потязі», — сказала жінка.

Ця історія зачепила її ще й тому, що нагадала про ситуації, з якими, як зазначають багато жінок, вони регулярно стикаються у громадських місцях: від них часто очікують поступливості навіть тоді, коли незручності створює хтось інший.

Чи йдеться про прохання прибрати сумку із сидіння, зменшити гучність музики або не перекривати прохід — багато жінок кажуть, що відчувають потребу добирати м’якші слова, усміхатися та залишатися максимально ввічливими в обставинах, де чоловіки нерідко дозволяють собі більш прямий стиль спілкування.

Проблема менспредингу

Ця історія знову привернула увагу до теми менспредингу (manspreading) — поняття, яким зазвичай описують ситуацію, коли людина, найчастіше чоловік, сидить так, що займає значно більше спільного простору, ніж необхідно.

Критики вважають, що цей термін інколи використовують надто широко, однак його прихильники переконані: йдеться не лише про манеру сидіти, а про ширшу проблему — недостатню увагу до оточення та переконаність у власному праві займати більше простору, особливо в переповнених місцях.

Громадський транспорт багато в чому функціонує завдяки негласним правилам, яких пасажири зазвичай дотримуються без нагадувань. Коли вагон заповнюється — прибери сумку. Не перекривай двері. Слухай музику в навушниках. Не займай увесь підлокітник.

Для більшості людей це звична поведінка, яка не потребує пояснень. Саме тому жінку здивувало, що в цій ситуації ініціативу та відповідальність, схоже, поклали саме на неї.

«Невже я мала просити? Хіба це не автоматична поведінка або базовий етикет у потязі?» — запитала вона.

Авторка повідомлення також припустила, що її сприйняття ситуації могло бути пов’язане з культурними особливостями. Під час життя в Німеччині жінка звикла до того, що люди самі звільняють місце, коли до вагона заходять інші пасажири.

«Можливо, в Італії нормально просити про місце», — сказала вона.

При цьому жінка наголосила, що не поводилася агресивно чи зухвало.

«Я не дивилася на нього з викликом. Я не намагалася його залякати. Я просто стояла, дивилася на сидіння і думала, чи воно розраховане на трьох чи чотирьох людей. Потім він посунувся і почав дивитися на мене», — пояснила вона.

Багато користувачів підтримали жінку та зрозуміли її невдоволення. На думку деяких коментаторів, значно більше про ситуацію говорила не початкова поведінка чоловіка, а його подальша реакція. Зрештою, йому не довелося нічого пояснювати чи просити — чоловік сам посунувся, що може свідчити про те, що він і без того усвідомлював, що займає надто багато місця.

«Тобі навіть не довелося просити, бо він сам усвідомлював, що поводиться грубо. А потім роздратувався через те, що хтось наважився це продемонструвати», — написав один із коментаторів.

Інші користувачі побачили в цьому випадку масштабнішу проблему. Жінкам часто радять відкрито говорити про те, що викликає дискомфорт. Однак коли вони справді це роблять, їх нерідко звинувачують у тому, що жінки висловилися недостатньо м’яко чи ввічливо.

«Чому соціальна норма полягає в тому, що жінкам не можна вказувати чоловікам на їхню погану поведінку? Ти абсолютно нічого неправильного не зробила. Нам потрібно більше такого», — написала одна жінка.

Для багатьох саме це стало головною темою всієї історії: питання полягало не в тому, чи потрібно було просити про місце, а в тому, чому очікування такого прохання взагалі виникло.

