Літак екстрено розвернули через підозрілу назву Bluetooth-пристрою

Борт літака

Пасажирський рейс авіакомпанії United Airlines із Нью-Йорка до Пальма-де-Майорки змушений був екстрено повернутися до США після інциденту на борту літака, пов’язаного з підозрілим Bluetooth-пристроєм.

Про це повідомляє BILD.

Літак Boeing 767 вилетів 30 травня, однак приблизно через півтори години польоту над Атлантичним океаном екіпаж ухвалив рішення розвернути борт і повернутися в аеропорт вильоту.

Рейс авіакомпанії United Airlines із Нью-Йорка до Пальма-де-Майорки

За даними профільного видання Airlive, екіпаж кілька разів звертався до пасажирів із проханням вимкнути Bluetooth-з’єднання після того, як у списку доступних пристроїв з’явилася назва, що викликала занепокоєння.

Пілоти перервали рейс UA236 через «невстановлену загрозу» та передали диспетчерам аварійний код, який використовується у випадках потенційної небезпеки. Після посадки в Нью-Йорку літак зустріли правоохоронці.

Згодом з’ясувалося, що причиною інциденту став 16-річний пасажир, який перейменував свою Bluetooth-колонку на «Bomb». Саме ця назва відображалася на пристроях інших пасажирів і членів екіпажу під час пошуку доступних підключень.

Наразі авіакомпанія United Airlines не повідомляє, чи загрожують підлітку юридичні наслідки або заборона на подальші польоти.

