Нові обмеження для рибалок від 1 червня: за порушення — значні штрафи

Від 1 червня в Україні розпочинають діяти обмеження для рибалок, які не стосуються вилову риби. Йдеться про мідій і креветок, яким необхідно створити сприятливі умови для розмноження.

Про це повідомили у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

У басейні Чорного моря запроваджується сезонна заборона на вилов чорноморської креветки, яка триватиме до 31 липня, а також мідії — до 30 серпня.

У відомстві пояснюють, що обмеження запроваджені для забезпечення природного відтворення водних біоресурсів.

За порушення заборони передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність, а також обов’язкове відшкодування завданих збитків рибному господарству.

Завершення нерестової заборони на річках

Тим часом від 20 травня на більшості річок України завершилася весняно-літня нерестова заборона. Це означає, що рибалки можуть відновлювати любительський вилов у дозволених місцях, однак із суворим дотриманням встановлених правил.

У Держрибагентстві підкреслюють, що в окремих водоймах, зокрема водосховищах, ставках і лиманах, нерестова заборона ще може діяти, тому перед виходом на риболовлю необхідно перевіряти локальні обмеження територіальних управлінь.

Основні правила любительського рибальства

В агентстві нагадують, що риболовля дозволена лише у межах Правил любительського рибальства. Зокрема:

Рибалити дозволено вудками або спінінгами з використанням природної чи штучної принади. Загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 на одного рибалку.

Кожен рибалка має контролювати вилов самостійно — при собі необхідно мати засоби для вимірювання довжини та ваги риби.

Добова норма вилову становить 3 кг риби плюс одна особина, яка перевищує мінімально дозволений розмір.

Мінімальні розміри дозволеної до вилову риби

У Держрибагентстві нагадують про мінімальні розміри окремих видів риби. Наприклад, сом має бути не менше 80 см, щука — 50 см, судак — 42 см. Для інших видів встановлені окремі обмеження, зокрема білизна — 30 см, головень і чехоня — 24 см, синець — 22 см, лин і рибець — 20 см.

Водночас деякі види, такі як атерина, верховодка, ротань-головешка, сонячний окунь та тюлька, не підпадають під обмеження за вагою та кількістю вилову.

Заборона на вилов червонокнижних видів

Окремо під повною забороною залишається вилов риб, занесених до Червоної книги України. Серед них — харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб, стерлядь, білуга, осетер та інші рідкісні види.

У Держрибагентстві закликають рибалок відповідально ставитися до водних біоресурсів і дотримуватися правил, щоб уникнути штрафів і зберегти природні популяції риби.

