Українцям готують нові штрафи за воду на тисячі гривень: за що можна "влетіти" на гроші

Річка Дніпро у Києві / © УНІАН

Реклама

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення водного законодавства. Новий документ ініціює масштабний перегляд та збільшення адміністративних штрафів за самовільне водокористування, забруднення водойм та безгосподарне ставлення до водних ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначають у профільному міністерстві, чинні на сьогодні санкції давно втратили свою превентивну функцію та абсолютно не відповідають сучасним економічним реаліям.

Реклама

Штрафи зростуть у десятки разів: порівняння з ЄС

Наразі за порушення права державної власності на води в Україні передбачено символічний штраф у розмірі всього 85–136 гривень. Схвалений урядом законопроєкт пропонує підняти цю планку до 3 400–5 100 гривень.

У міністерстві наголошують, що навіть після підвищення українські штрафи все ще залишатимуться значно нижчими за європейські. Для порівняння:

У Хорватії за аналогічні правопорушення доведеться сплатити від 1 320 до 2 000 євро (орієнтовно 44 200–66 800 грн).

У Словенії суми стягнень є ще жорсткішими й коливаються в межах від 10 000 до 20 000 євро.

«Сьогодні розмір штрафів у сфері водокористування не є стримувальним фактором і не відповідає реальним екологічним ризикам. Посилення відповідальності — це крок до формування культури дбайливого ставлення до водних ресурсів та наближення нашого законодавства до європейських стандартів», — прокоментував ініціативу заступник міністра Ігор Зубович.

Нові види порушень, за які каратимуть

Окрім збільшення сум, законопроєкт суттєво розширює сам перелік правопорушень, за які передбачено адмінвідповідальність. Зокрема, під санкції потраплятимуть:

Реклама

руйнування русел річок та водотоків під час будівництва різноманітних інженерних об’єктів;

недотримання чітких умов, прописаних у дозволах на спеціальне водокористування;

порушення режиму ведення господарської діяльності у межах водоохоронних зон;

внесення завідомо недостовірної інформації до сфери державного обліку вод.

Коли зміни набудуть чинності?

Запропоновані урядом зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення розробили на виконання рекомендацій екологічного Комітету ВР, а також у рамках реалізації Плану дій щодо порятунку басейну річки Рось, розрахованого до 2030 року.

Нові штрафи та правила остаточно набудуть чинності лише після того, як проєкт закону підтримає Верховна Рада, підпише Президент України, а сам документ буде офіційно опубліковано в урядовій пресі.

Штрафи в Україні — останні новини

Про стан українських доріг ходять легенди й анекдоти. І вони — не про високу якість. На жаль, українські дороги потребують уваги як влади, так і водіїв. Через потрапляння у яму можна навіть отримати штраф, якщо це спровокувало ДТП. Однак якщо водій пошкодив свій автомобіль через ями на дорогах, в Україні судова практика показує, що можна отримати навіть відшкодування. Це можливо, якщо обставини ДТП буде зафіксовано належним чином.

Нагадаємо, водіям електросамокатів в Україні тепер загрожують штрафи й ув’язнення. В Україні користувачі електросамокатів несуть відповідальність як повноцінні учасники дорожнього руху. Тобто за п’яне кермування, ДТП, чи травмування перехожих можуть бути штрафи, компенсації, а в тяжких випадках — кримінальна відповідальність.

Реклама

Новини партнерів