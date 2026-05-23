Реклама

Китайський актор Хоу Сян став вірусним у соцмережах через свою незвичайну зовнішність — у 40 років чоловік має вигляд не старше 12-річного хлопчика.

Про це пише Oddity Central.

Через юнацький вигляд його навіть прозвали «китайським Бенджаміном Баттоном».

Реклама

Нещодавно в мережі активно обговорювали фотографії актора разом із його дружиною, зроблені через багато років після весілля. Деякі користувачі жартували, що пара більше схожа на матір із сином, ніж на подружжя.

Сам Хоу Сян до подібної реакції ставиться спокійно, адже, за його словами, стикається з цим практично все життя.

Хоу Сян із дружиною / © скриншот

За інформацією китайських медіа, актор народився недоношеним через те, що його мама під час вагітності страждала на недоїдання. У дитинстві він ріс повільніше за однолітків, а приблизно у дев’ятирічному віці його фізичний розвиток фактично зупинився.

У дорослому житті Хоу Сяна постійно плутали зі школярем або підлітком та часто запитували, де він навчається.

Реклама

Хоу Сян / © скриншот

Попри це, чоловік не відмовився від мрії стати актором. Завдяки підтримці родини він продовжив кар’єру та 2005 року отримав проривну роль у популярному ситкомі Home with Kids, де зіграв школяра. На той момент акторові було 19 років.

Пізніше Хоу знімався у низці китайських серіалів, серед яких «Вітчим», «Чжуан Гуандун» та «Туннельна війна». Через зовнішність йому переважно діставалися ролі дітей та підлітків.

Режисери неодноразово хвалили актора за дисциплінованість і здатність точно виконувати вказівки на знімальному майданчику.

Хоу Сян / © скриншот

Сам Хоу визнає, що його зовнішність та дитячий голос значно звужують вибір ролей, однак він прагне максимально якісно виконувати кожну роботу.

Реклама

«Мені нелегко знайти сценарій і роль, які мені справді подобаються. Я сподіваюся, що зможу повністю опанувати кожну роль у цьому діапазоні. Це теж є певним успіхом для актора», — сказав він.

Нині актор веде спокійне сімейне життя та зосереджується переважно на родині й кар’єрі, уникаючи надмірної публічності.

Нагадаємо, 31-річна відома українська акторка виходить заміж за коханого-військового.

Новини партнерів