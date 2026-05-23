Дружина Артура Логая ніжно привітала його з річницею шлюбу і заінтригувала їхнім другим весіллям

Артур Логай із дружиною / © instagram.com/simple_curly

Реклама

Дружина українського актора Артура Логая – Євгенія — повідомила про важливе свято в їхньому сімейному житті.

Так, пара 23 травня святкує річницю шлюбу. Закохані вже як вісім років живуть в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, Євгенія у своєму Instagram ніжно привітала чоловіка в особливою датою в їхньому подружньому житті.

Дружина актора зізналась, що на початку їхнього роману вислуховувала різне. Загалом, Євгенію відмовляли від серйозних стосунків з Артуром. Проте дружина артиста тішиться, що нікого не слухала, адже одразу відчула, що Логай — це саме її людина, і він щодня робить її лише щасливішою.

Реклама

Артур Логай із дружиною / © instagram.com/simple_curly

«Вісім років тому мені казали: „А ти точно все про нього знаєш? Подумай добре. Що він тобі дасть? У нього ж нічого нема. Вони і п’яти років разом не пробудуть“. А я просто знала, що ти — людина, з якою я хочу прожити життя. Ми вже стільки всього пройшли разом… І за всі ці роки мені жодного дня не було з тобою нудно. Так заходитися сміхом, як з тобою, я не можу більше ні з ким. Я досі відчуваю, що ти моя опора. І люблю тебе ще сильніше, ніж тоді», — ділиться дружина артиста.

Разом із тим Євгенія заінтригувала їхнім другим весіллям. Дружна артиста дала йому обіцянку. Коли пара святкуватиме 10-ту річницю шлюбу, то Євгенія одягне весільну сукню і повторно вийде заміж за Артура.

«Якщо буде 10, обіцяю, куплю ще одну весільну сукню, і ми ще раз одружимось», — пообіцяла дружина актора.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер святкувала 29-ту річницю шлюбу з чоловіком. З нагоди особливої дати артистка показала, який вигляд мала з коханим у молодості.

Реклама

Новини партнерів