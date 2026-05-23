ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Дружина Артура Логая ніжно привітала його з річницею шлюбу і заінтригувала їхнім другим весіллям

Подружжя вже вісім років живе в офіційному шлюбі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Артур Логай із дружиною

Артур Логай із дружиною / © instagram.com/simple_curly

Дружина українського актора Артура Логая Євгенія — повідомила про важливе свято в їхньому сімейному житті.

Так, пара 23 травня святкує річницю шлюбу. Закохані вже як вісім років живуть в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, Євгенія у своєму Instagram ніжно привітала чоловіка в особливою датою в їхньому подружньому житті.

Дружина актора зізналась, що на початку їхнього роману вислуховувала різне. Загалом, Євгенію відмовляли від серйозних стосунків з Артуром. Проте дружина артиста тішиться, що нікого не слухала, адже одразу відчула, що Логай — це саме її людина, і він щодня робить її лише щасливішою.

Артур Логай із дружиною / © instagram.com/simple_curly

Артур Логай із дружиною / © instagram.com/simple_curly

«Вісім років тому мені казали: „А ти точно все про нього знаєш? Подумай добре. Що він тобі дасть? У нього ж нічого нема. Вони і п’яти років разом не пробудуть“. А я просто знала, що ти — людина, з якою я хочу прожити життя. Ми вже стільки всього пройшли разом… І за всі ці роки мені жодного дня не було з тобою нудно. Так заходитися сміхом, як з тобою, я не можу більше ні з ким. Я досі відчуваю, що ти моя опора. І люблю тебе ще сильніше, ніж тоді», — ділиться дружина артиста.

Разом із тим Євгенія заінтригувала їхнім другим весіллям. Дружна артиста дала йому обіцянку. Коли пара святкуватиме 10-ту річницю шлюбу, то Євгенія одягне весільну сукню і повторно вийде заміж за Артура.

«Якщо буде 10, обіцяю, куплю ще одну весільну сукню, і ми ще раз одружимось», — пообіцяла дружина актора.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер святкувала 29-ту річницю шлюбу з чоловіком. З нагоди особливої дати артистка показала, який вигляд мала з коханим у молодості.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie