Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва: що сказав Зеленський

Зеленський заявив про контакти з Віткоффом та Кушнером щодо візиту до Києва / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже найближчим часом. За словами глави держави, українська сторона розраховує на їхній візит приблизно через два тижні.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю програмі Face the Nation на CBS News.

«Ми очікуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, це станеться через два тижні. Принаймні таку інформацію я отримав від нашої переговорної групи після контактів зі Стівом та Джаредом», — повідомив президент.

Реклама

Водночас він уточнив, що реалізація поїздки залежатиме від міжнародної ситуації, зокрема подій на Близькому Сході.

За словами Зеленського, для України важливо, аби американські представники особисто побачили ситуацію в країні.

«Вони ще жодного разу тут не були. Думаю, їм важливо побачити українців, зрозуміти, як живе країна під час війни. Якщо вони планують їхати до Москви, то спершу мають приїхати до Києва», — наголосив президент.

Глава держави додав, що такий візит може допомогти американській стороні краще оцінити реальну ситуацію та потребу у припиненні російської агресії.

Реклама

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський також заявив, що нині існує обмежене «вікно можливостей» для дипломатичного врегулювання війни, яке, на його думку, варто використати до початку наступного зимового періоду.

Новини партнерів