Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині існує обмежене «вікно можливостей» для дипломатичного врегулювання війни, яке, на його думку, варто використати до початку наступного зимового періоду.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю для Face the Nation.

За словами глави держави, з кінця 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, а її щомісячні втрати зростають.

«Я вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ. Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна повинна розглядати можливість дипломатичного врегулювання.

«Я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях — сісти й говорити — до початку наступної зими», — наголосив президент.

Від чого залежить перспектива переговорів

Водночас Зеленський зауважив, що перспектива переговорів залежить від кількох факторів, зокрема від внутрішнього тиску в Росії, санкційної політики Заходу та готовності Москви до діалогу.

Президент також окреслив можливу роль міжнародних партнерів у переговорному процесі. Зокрема, він згадав формат E3 (Велика Британія, Франція та Німеччина) як потенційних представників Європи, а також окремо відзначив країни Північної Європи та Туреччину як можливих посередників.

«Це мають вирішити Україна та Європа. Але важливо, щоб Росія була готова до діалогу і присутності європейських партнерів», — додав Зеленський.

