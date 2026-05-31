Звідки у Трампа синці на руках: у США оприлюднили деталі медичного звіту

Рука Трампа Фото ілюстративне / © ClashReport

Реклама

Президент США Дональд Трамп пройшов чергове медичне обстеження, за результатами якого лікарі заявили, що він перебуває у «відмінному стані здоров’я» та повністю здатний виконувати обов’язки глави держави.

Про це йдеться у службовій записці лікаря Білого дому Шона Барбабелли, яку оприлюднила адміністрація президента, передає Тheguardian.

У документі зазначається, що Трамп має «незначні набряки нижніх кінцівок», однак стан покращився порівняно з минулим роком. Також у президента зафіксували синці на руках, які лікар назвав «доброякісними» та пов’язаними з частими рукостисканнями і прийомом аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.

Реклама

«Президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи сильні серцево-судинні, легеневі, неврологічні та загальні фізичні показники», — йдеться у висновку лікаря.

За словами медиків, Трамп «повністю придатний для виконання всіх президентських обов’язків».

Останнє обстеження американський президент проходив у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Це вже четвертий візит Трампа до лікарні під час його другого президентського терміну та третій за останні 13 місяців.

Що відомо про здоров’я Трампа

Увага до здоров’я президента США посилилася після того, як у медіа з’являлися фото із помітними набряками щиколоток, синцями на руках та почервонінням на шиї.

Реклама

Сам Трамп після обстеження заявив, що «усі показники ідеальні».

У медичному висновку також зазначено, що серце президента функціонує нормально, а неврологічне обстеження не виявило жодних порушень психічного стану. Зокрема, Трамп пройшов перевірки на депресію та тривожність.

За офіційними даними Білого дому, зріст Трампа становить 190 см, а вага — близько 108 кг. Лікарі також рекомендували президенту дотримуватися дієти, більше рухатися та продовжувати зниження ваги.

14 червня Дональду Трампу виповниться 80 років. Він залишається найстаршим президентом, обраним на посаду в історії США.

Реклама

Новини партнерів