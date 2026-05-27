Що бортпровідники насправді думають про пасажирів: відверті зізнання екіпажу

Часи, коли авіаперельоти асоціювалися з розкішшю та спокійною атмосферою, давно минули. Сьогодні польоти для бортпровідників часто означають роботу з нетверезими пасажирами, конфліктами, сварками через їжу та людьми, які порушують правила просто під час рейсу. Стюардеса з 20-річним досвідом роботи відверто розповіла, що насправді думає екіпаж про пасажирів і які ситуації найчастіше виснажують працівників авіакомпаній.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Одними з найважчих вона назвала рейси до Барбадосу. Причиною, за словами стюардеси, є поведінка частини старших заможних туристів, яких вона назвала «бебі-бумерами». Вона стверджує, що багато хто з них починає вживати алкоголь ще в аеропорту, а під час польоту постійно замовляє нові напої та ігнорує зауваження екіпажу.

Бортпровідниця розповіла, що деякі пасажири на таких рейсах просять одразу по два алкогольні напої, а потім знову викликають екіпаж через кілька хвилин. В одному з випадків жінці відмовили в алкоголі через сильне сп’яніння. Після цього вона спробувала пройти салоном літака, щоб довести, що є тверезою, однак упала на іншого пасажира. За словами працівниці авіакомпанії, подібна поведінка трапляється регулярно.

Окремо працівниця авіакомпанії розповіла про внутрішній сленг екіпажу. Якщо хтось із бортпровідників запитує: «Де Боб?», це означає, що йдеться про «найкращого пасажира на борту». Так екіпаж між собою називає людину, яка їм сподобалася або привернула особливу увагу.

Втім, значно частіше бортпровідникам доводиться говорити не про «Бобів», а про пасажирів, які створюють проблеми ще під час посадки. За словами стюардеси, екіпаж особливо дратують люди, які довго не можуть сісти на свої місця, перекладають речі, сперечаються через розсадження та затримують увесь процес посадки, поки інші пасажири стоять у проході.

Ще одна постійна проблема — ручна поклажа. Бортпровідниця каже, що деякі пасажири беруть настільки важкі валізи, що фізично не можуть підняти їх до верхніх полиць, а потім вимагають допомоги від екіпажу. Водночас правила безпеки дозволяють бортпровідникам відмовити, якщо це може призвести до травм.

Також працівники авіакомпаній регулярно стикаються з крадіжками речей із літака. За словами стюардеси, пасажири забирають пледи та навіть рятувальні жилети. Вона згадала, що після рейсів до Флориди у соцмережах почали з’являтися фото дітей у басейнах із рятувальними жилетами авіакомпанії.

Не менше виснажують екіпаж і конфлікти через їжу. Бортпровідниця каже, що деякі дорослі пасажири влаштовують справжні сварки через те, що закінчилася певна страва або комусь дісталася додаткова булочка. Вона також пригадала жінку, яка вимагала інше меню через нібито алергію на молочні продукти, хоча незадовго до посадки їла морозиво в аеропорту.

Серед окремої категорії складних пасажирів екіпаж виділяє людей, які змішують алкоголь із заспокійливими препаратами або снодійним перед польотом. За словами стюардеси, такі люди можуть поводитися агресивно, дезорієнтовано або взагалі не розуміти, що відбувається навколо.

Також екіпаж постійно змушений ловити пасажирів, які намагаються палити вейпи просто у салоні літака або в туалетах. Не зникли й спроби займатися сексом у бортових туалетах — стюардеса каже, що екіпажу регулярно доводиться переривати такі ситуації.

Окремо вона згадала рейси до Лос-Анджелеса, де часто літають блогери та інфлюєнсери. За словами працівниці авіакомпанії, деякі з них починають знімати контент ще до зльоту та поводяться так, ніби екіпаж є частиною їхнього шоу.

Також бортпровідниця пригадала випадок, коли чоловік публічно принижував жінку через її вагу та заявляв, що їй варто було купити два місця. Після цього екіпаж пересадив саме жінку до першого класу, залишивши конфліктного пасажира в економі.

За словами стюардеси, головне, що екіпаж справді цінує під час польотів, — це спокійна поведінка, ввічливість та повага до інших людей на борту.

