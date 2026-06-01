Как увеличить урожай клубники: чем подкормить во время цветения для повторного плодоношения

Чем подкормить клубнику для повторного плодоношения

Выращивание садовой суники, которую чаще называют клубникой, требует особого внимания в период завершения цветения. Часто садоводы сталкиваются с проблемой, когда первые несколько ягод вырастают крупными, а остальные остаются мелкими. Эта особенность присуща не только старым, но и многим современным сортам в случае недостаточного ухода. Чтобы все завязи развивались равномерно и превращались в большие, сладкие и красивые плоды, необходимо провести правильную подкормку в момент налива ягод.

Когда проводить подкормку

Оптимальное время для внесения удобрения наступает, когда растения завершают массовое цветение и начинают активно формировать массу завязей. Обычно достаточно одного опрыскивания за сезон. Однако, если погода прохладная или растения испытывают стресс от недостатка влаги, процедуру можно повторить через неделю. В тёплую и благоприятную погоду вполне хватает одноразовой обработки.

Приготовление питательного раствора

Эффективное средство для наливая ягод состоит из доступных компонентов и готовится в несколько этапов:

100 граммов обычных дрожжей заливают одним литром воды. Смесь кипятят в течение 10-15 минут, после чего оставляют до полного осмотра и охлаждения. Полученный литр отвара выливают в 10 литров чистой воды. К рабочему раствору добавляют 1 столовую ложку монофосфата калия и тщательно перемешивают до полного растворения.

Как правильно опрыскивать клубнику для подкормки

Готовый раствор заливают в опрыскиватель без добавления посторонних компонентов. При обработке важно направлять струю так, чтобы жидкость попадала не только на верхнюю часть растений, но и обязательно на нижнюю сторону листьев. Именно через нижнюю поверхность листовых пластин поглощение питательных веществ происходит наиболее эффективно, что обеспечивает быстрое воздействие подкормки.

Совместимость с другими обработками клубники

Для достижения максимального результата эту подкормку можно сочетать с другими методами ухода, но с соблюдением временного интервала. В частности, для накопления сахара в плодах полезно использовать марганцево-борный раствор. Следует учитывать, что смешивать эти два средства в одном баке запрещено, поскольку марганец инактивируется фосфатами. Лучше провести дрожжевую обработку с монофосфатом калия, а через 7 дней применить бор и марганец, что позволит получить идеальный урожай без потерь качества.

