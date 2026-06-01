Сколько на самом деле зарабатывают украинцы: эксперт о реальных зарплатах

Весной 2026 года средняя зарплата в Украине составила 30 тысяч гривен. Это на бумаге. В реальности крайне мало украинцев рассказали о повышении зарплат. Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный рассказал, что реальная средняя зарплата в Украине без учета военных выплат составляет менее 20 тысяч гривен.

Реальная средняя зарплата украинцев — 20 тысяч гривен

Официальная статистика средних зарплат в Украине искажается из-за высоких выплат военным. По документам и официальным отчетам средняя зарплата в Украине превысила 30 тысяч гривен.

Однако в реальности на руки украинцы получают в среднем по 20 тысяч гривен.

«Если отделить зарплаты военным, средняя зарплата будет намного меньше 20 тысяч», — сообщил Руслан Черный.

В громадах зарплаты еще ниже — в среднем от 6 до 12 тысяч гривен.

По словам Черного, повысить реальные зарплаты в Украине можно путем развития высокотехнологичного производства и создания новых предприятий, которые будут иметь конкурентные зарплаты.

Напомним, согласно инфляционному отчету НБУ, в Украине в 2026 году ожидается рост реальных зарплат более чем на 11%, тогда как уровень безработицы должен снизиться до 10%.

В 2027-2028 годах из-за возобновления экономической активности и высокого спроса на рабочую силу зарплаты продолжат расти на 6-7% ежегодно, а безработица сократится примерно до 9%.

В то же время в мае средняя зарплата в стране должна была ориентировочно вырасти на 1,5% (на 400–450 грн). Главными факторами роста зарплат являются дефицит кадров, усиление конкуренции за персонал и адаптация экономики к условиям военного времени.

Однако автоматического повышения выплат для всех не произойдет, а разрыв между высокими и низкими доходами граждан будет увеличиваться.

