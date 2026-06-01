В Украине с 1 июня пенсионеры получат надбавки: кого это касается

Работающие пенсионеры в Украине получат доплаты в виде доплат

В июне украинские пенсионеры, которые продолжают официально работать, наконец получат повышенные выплаты, которые им пересчитали еще с апреля. Кроме того, вместе с июньской пенсией им поступит компенсация за два предыдущих месяца.



Перерасчет пенсий для работающих: какие будут надбавки

Пенсии тем гражданам, которые продолжают трудиться, по закону пересчитываются автоматически раз в два года. По официальной информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в этом году плановое повышение коснулось 650 тысяч человек. Это примерно каждый четвертый работающий пенсионер в стране, что в целом соответствует показателям предыдущих лет.

Размер перерасчета является сугубо индивидуальным для каждого, кому он принадлежит, поскольку зависит от стажа и официального заработка. Однако, по оценкам ПФУ, средний размер повышения для этой категории граждан составляет от 250 до 450 гривен.

Как начислят доплаты к пенсиям

Задержка с фактической выплатой перечисленных пенсий, которая длилась два месяца, возникла по чисто техническим и регуляторным причинам. Как пояснили в ПФУ, ежеквартальная отчетность и данные об уплате Единого социального взноса (ЕСВ) за I квартал поступают в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае.

И только после получения этих финансовых данных специалисты Фонда получают возможность сделать корректный и точный перерасчет выплат работающим гражданам. Однако пенсионеры ничего не потеряют: вместе с уже увеличенной пенсией за июнь они гарантированно получат и полную доплату за апрель и май.

Выплаты для неработающих: возрастные нормы и минимальные гарантии

Для неработающих пенсионеров в июне общих изменений в размерах или порядке выплаты пенсий не предвидится. Исключением являются лишь те граждане, которые в этом месяце достигнут определенного возраста. Для них продолжат стабильно действовать две постоянные законодательные нормы:

Первая норма (гарантии по стажу): право на дополнительное повышение пенсий в индивидуальном порядке получат лица, которым исполняется 65 лет. Неработающие 65-летние пенсионеры при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) по закону имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной заработной платы. На сегодня этот гарантированный минимум составляет 3458,8 гривны. Если текущая пенсия человека уже выше этого показателя, то надбавки в июне, очевидно, не будет.

Вторая норма (возрастные надбавки): тем гражданам, кому в июне исполняется 70, 75, 80 и более лет, назначат ежемесячные компенсационные надбавки к пенсии. Они начисляются независимо от текущего размера выплаты и устанавливаются со дня, следующего после дня рождения.

Размер ежемесячных возрастных надбавок распределяется следующим образом:

300 гривен — для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет;

450 гривен — для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет;

570 гривен — для лиц в возрасте от 80 лет и старше.

Стоит отметить, что оба вида надбавок добавляются к пенсионным делам в полностью автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно собирать справки или лично обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

