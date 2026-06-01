ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Правда, что молоко с возрастом не усваивается организмом

На самом деле, молоко не всем людям вредит или не усваивается — все зависит от индивидуальной переносимости лактозы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Молоко

Молоко / © Pixabay

Молоко с возрастом усваивается хуже из-за постепенного снижения выработки лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар (лактозу) в тонком кишечнике.

Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Матвиенко, передает Новости Live.

«С возрастом в кишечнике может уменьшаться выработка фермента лактазы, помогающего переваривать молочные продукты. Поэтому люди постарше чаще жалуются на вздутие, диарею, боль в животе или другой дискомфорт после их употребления», — объяснила она.

В то же время, она не рекомендует полностью отказываться от молока, сыра, сметаны или йогуртов. Это следует делать только тогда, когда они действительно ухудшают самочувствие. В других случаях достаточно снизить количество таких продуктов и следить за реакцией организма.

Ранее сообщалось, что молочные продукты могут поддерживать как здоровье кишечника, так и влиять на него менее однозначно. Новое исследование показало, что молоко связано с увеличением разнообразия кишечных бактерий, тогда как творог в некоторых случаях ассоциировался со снижением количества отдельных микроорганизмов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie