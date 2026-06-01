В Україні від 1 червня пенсіонери отримають надбавки: кого це стосується

Працюючі пенсіонери в Україні отримають доплати

У червні українські пенсіонери, які продовжують офіційно працювати, нарешті отримають підвищені виплати, які їм перерахували ще від квітня. Крім того, разом із червневою пенсією їм надійде компенсація за два попередні місяці.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Перерахунок пенсій для тих, хто працює: які будуть надбавки

Пенсії тим громадянам, які продовжують трудитися, за законом перераховуються автоматично раз на два роки. За офіційною інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), цього року планове підвищення торкнулося 650 тисяч осіб. Це приблизно кожен четвертий пенсіонер, який працює, у країні, що загалом відповідає показникам попередніх років.

Розмір перерахунку є суто індивідуальним для кожного, кому він належить, оскільки залежить від стажу та офіційного заробітку. Проте, за оцінками ПФУ, середній розмір підвищення для цієї категорії громадян становить від 250 до 450 гривень.

Як нарахують доплати до пенсій

Затримка з фактичною виплатою перерахованих пенсій, яка тривала два місяці, виникла через суто технічні та регуляторні причини. Як пояснили в ПФУ, щоквартальна звітність та дані про сплату Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за І квартал надходять до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні.

І тільки після отримання цих фінансових даних фахівці Фонду отримують можливість зробити коректний і точний перерахунок виплат громадянам, які працюють. Проте пенсіонери нічого не втратять: разом із уже збільшеною пенсією за червень вони гарантовано отримають і повну доплату за квітень та травень.

Виплати для тих, хто не працює: вікові норми та мінімальні гарантії

Для пенсіонерів, які не працюють, у червні загальних змін у розмірах чи порядку виплати пенсій не передбачається. Винятком є лише ті громадяни, які цього місяця досягнуть певного віку. Для них продовжать стабільно діяти дві постійні законодавчі норми:

Перша норма (гарантії за стажем): право на додаткове підвищення пенсій в індивідуальному порядку отримають особи, яким виповнюється 65 років. 65-річні пенсіонери, які не працюють, за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної заробітної плати. На сьогодні цей гарантований мінімум становить 3458,8 гривні. Якщо поточна пенсія людини вже є вищою за цей показник, то надбавки в червні, очевидно, не буде.

Друга норма (вікові надбавки): тим громадянам, кому у червні виповнюється 70, 75, 80 і більше років, призначать щомісячні компенсаційні надбавки до пенсії. Вони нараховуються незалежно від поточного розміру виплати і встановлюються від дня, наступного після дня народження.

Розмір щомісячних вікових надбавок розподіляється таким чином:

300 гривень — для пенсіонерів віком від 70 до 74 років;

450 гривень — для пенсіонерів віком від 75 до 79 років;

570 гривень — для осіб віком від 80 років і старше.

Варто наголосити, що обидва види надбавок додаються до пенсійних справ у повністю автоматичному режимі. Пенсіонерам не потрібно збирати довідки чи особисто звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

