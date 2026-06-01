Нужно ли срывать зеленые плоды на картофеле ради большего урожая: как это повлияет на размер клубней

После цветения на некоторых сортах картофеля можно заметить небольшие зеленые шарики, внешне напоминающие мелкие помидоры. Это плоды растения, в которых содержатся семена. Многие огородники, особенно начинающие, волнуются, что образование ягод забирает у картофеля силы и негативно влияет на развитие клубней. На самом деле, появление плодов является естественным этапом развития растения. Одни сорта картофеля образуют много ягоды, другие почти не плодоносят. Это зависит от особенностей сорта, погодных условий и качества опыления.

Стоит ли обрывать ягоды ради большего урожая

Среди огородников уже много лет идут споры о том, нужно ли удалять плоды. Часть хозяев убеждена, что после обрыва ягод растение направляет больше питательных веществ на формирование клубней. Действительно, определенное количество энергии тратится на развитие семян, однако профессиональные агрономы подчеркивают, что это влияние обычно незначительно.

Если на кустах немного ягод, специально обрывать их нет нужды. На урожайности это почти не отразится. Однако если растение образовало очень много плодов, их можно удалить, чтобы уменьшить расход питательных веществ на формирование семян. Особенно это актуально для слабых или поврежденных кустов.

Как получить большой урожай картофеля

Агрономы подчеркивают, что значительно большее влияние на урожай оказывают совсем другие факторы. Для формирования крупных клубней картофеля требуется достаточное количество влаги, плодородная почва, своевременное окучивание и защита от болезней и вредителей. Именно от этих условий зависит, насколько щедрым будет урожай осенью.

Также важно помнить, что зеленые ягоды картофеля нельзя употреблять в пищу. Они содержат соланин — токсическое вещество, которое может вызвать отравление. Поэтому, если на участок ходят дети, плоды лучше убрать из соображений безопасности.

