Чем подкормить капусту после посадки в открытую почву: кочаны вырастут большими и крепкими

Чем подкормить капусту после посадки / © Credits

Реклама

Почему первая подкормка капусты имеет решающее значение

После посадки в открытую почву капуста переживает стресс и тратит много сил на укоренение. Именно в этот период растение требует достаточное количество питательных веществ, которые помогут быстрее адаптироваться к новым условиям и нарастить мощную зеленую массу. Если проигнорировать первую подкормку, капуста может замедлить рост, а кочаны могут вообще не сформироваться.

Опытные огородники отмечают, что первую подкормку следует проводить через 10-14 дней после посадки рассады, когда культура уже начала активно расти и формировать новые листья.

Лучшее удобрение для быстрого роста капусты

Коровяк. Одной из самых эффективных подкормок после посадки капусты в открытый грунт считается настой коровяка. Для приготовления удобрения одну часть перепревшего коровяка разводят в десяти частях воды и оставляют настаиваться на несколько дней. Под каждое растение выливают примерно пол-литра такого раствора.

Крапива. Если органических удобрений нет, можно использовать настой крапивы. Он содержит много азота, калия и микроэлементов, стимулирующих рост листьев и укрепляющих корневую систему. Именно азот на начальном этапе развития является одним из важнейших элементов капусты.

Зола. Также хорошие результаты показывает раствор древесной золы. Стакан пепла растворяют в ведре воды и используют для полива. Такая подкормка не только питает растение, но и помогает защитить его от некоторых вредителей.

Как получить большие и плотные кочаны

После того, как капуста нарастит достаточное количество листьев, акцент в подкормках нужно сместить на калий и фосфор. Именно эти элементы отвечают за формирование крупных, сочных и плотных кочанов. Для этого хорошо подходит древесный пепел или комплексные удобрения для овощных культур.

Реклама

Не менее важным остается регулярный полив. Капуста относится к влаголюбивым растениям и нуждается в достаточном количестве воды в течение всего сезона. Также следует периодически разрыхлять почву и удалять сорняки, чтобы корни получали достаточно кислорода.

Новости партнеров