Зачем повара во время варки мяса кладут в кастрюлю стакан: неожиданный кулинарный трюк

Как сварить идеальный прозрачный бульон / © Фото из открытых источников

У многих хозяек и поваров есть собственные кулинарные хитрости, которые передаются из поколения в поколение. Одним из таких малоизвестных приемов является использование обычного стакана при варке мяса. На первый взгляд этот метод может показаться странным, но его уже много лет применяют для приготовления наваристых бульонов и холодца. Стакан ставят на дно кастрюли еще до того, как наливают воду и кладут мясо. Важно использовать прочную граненую или термостойкую стеклянную посуду без трещин и повреждений.

Для чего на самом деле кладут стакан в кастрюлю

Главная цель этого трюка — предотвратить сильное кипение и создать равномерное распределение тепла внутри кастрюли. Когда вода нагревается, стакан начинает слегка вибрировать и смягчает процесс образования крупных пузырьков. Благодаря этому бульон кипит более спокойно, а мясо варится более равномерно.

Опытные повара утверждают, что такой способ помогает получить более прозрачный бульон без большого количества мути. Кроме того, мясо остается более сочным и нежным, поскольку не подвергается слишком интенсивному кипению. Особенно часто этот метод используют во время варки говядины, свинины на холодец или домашнего бульона.

Действительно ли этот метод работает

Кулинары отмечают, что основной секрет качественного бульона все же заключается в медленной варке на слабом огне и своевременном снятии пены. Однако стакан на дне кастрюли действительно может способствовать более спокойному кипению жидкости, особенно в посуде с тонким дном.

Этот способ приготовления не обязательный, однако многие хозяйки продолжают им пользоваться из-за многолетнего положительного опыта. Ведь иногда именно такие простые кулинарные хитрости помогают получить лучший результат без дополнительных затрат и сложных манипуляций.

