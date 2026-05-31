Целое село — и один человек: как живет последняя жительница Щуры в Винницкой области

Галина Майстер / © Суспільне

В селе Щури Тульчинской общины в Винницкой области фактически осталась одна жительница — 76-летняя Галина Майстер. Женщина родилась здесь и прожила всю жизнь, однако теперь вокруг ее дома заросшие и полуразрушенные дома.

Село Щуры относится к Копиевскому старостинскому округу. Ранее населенный пункт называли хутором Щуровка. По словам Галины Майстер, когда-то здесь было около десяти домов, жили семьи, а люди ходили в школу и на работу в соседние села.

«Здесь было 10 домов, 10 домов. И люди здесь были. В школу ходили в Заречное туда через Гребли. На работу тоже в Заречное ходили», – рассказала женщина.

Село Щуры Тульчинской общины Винницкой области. / © Суспільне

Магазина, школы или других заведений в Шурах не было. За продуктами и делами местные ходили в соседние населенные пункты. Со временем люди уезжали или умирали. Последние соседи Галины Майстер покинули село несколько лет назад.

«Соседка вышла замуж — пошла в деревню лет 10 уже. А сын ее был – нашел в Нестерварке какую-то женщину и пошел туда», – вспоминает она.

Дом Галины Майстер — один из немногих, где видны признаки жизни: возле него прокошена трава. Во дворе женщины живут собаки и кот. Из-за состояния здоровья ей все труднее самостоятельно справляться по хозяйству. Воду нужно носить из колодца, а продукты заказывать через социальную работницу или родных.

«Дом пустой вон стоит — хозяев нет, умерли. Нет никого. Собаки только и то, если бы еще кто-нибудь вынес им еду. Выхожу на лестницу — посижу и иду ложусь, потому что не могу. И все», — говорит Галина Майстер.

Дочь женщины Зоя Темная рассказала, что приезжает к матери, когда имеет возможность. По ее словам, помощь нужна каждый день: принести воды, приготовить еду, убрать, постирать или привезти необходимое.

«Добраться сюда тяжело: ни заехать, ни уехать. Здесь нет магазинов, ничего. Надо просить. Привозить каждый раз. Был еще мой брат немного у нее. А сейчас нет – забрали на войну. Прошу то сестру, то наняли социальных работников, они привозят, что надо, я привожу, но сейчас мама вообще не может», — рассказала дочь.

По словам старосты Елены Черной, когда-то в Щурах было 11 жилых домов. Из-за отсутствия инфраструктуры семьи постепенно переезжали в большие деревни. Людей постарше также пытались переселять поближе к Копиевке, где за ними было легче ухаживать.

«Поскольку далеко от населенных пунктов, где можно учиться, детей здесь давно не было. Одна семья, которая здесь была и имела детей, перебралась в Копиевку, поближе к школе. Люди старели, а за жилыми домами ухаживать было некому, поэтому мы переселяли их в Копиевку, подыскивали им дома и потом хоронили. И так постепенно случилось, что сегодня здесь зарегистрировано три человека, а фактически проживает только одна женщина», – объяснила староста.

В Щурах нет газа и централизованного водоснабжения. Из-за малого количества жителей провести коммуникации в село не смогли. Дом Галины Майстер отапливается печкой. Дрова ей помогают заготавливать и привозить от старостата.

Пенсию женщина получает на карточку, а снять деньги помогают родные или социальная работница. Сама Галина Майстер признается: больше всего ей не хватает людей рядом. Во дворе есть лавка и стол, но поговорить уже не с кем.

Галина Майстер вместе с дочерью Зоей. / © Суспільне

«Что же я сделаю, как родители здесь построились и жили. Так уже и должна здесь сидеть — куда денусь», — говорит женщина.

Несмотря на одиночество и сложные бытовые условия, переезжать из дома, где родилась и прожила всю жизнь, Галина Майстер не планирует.

Староста Елена Черная отметила, что в общине готовы принимать внутренне перемещенные лица, в том числе те, кто потерял жилье из-за войны. В старостате надеются, что это может дать деревне шанс на новую жизнь.

