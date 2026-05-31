- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 437
- Время на прочтение
- 3 мин
Ужин может "ударить" по мозгу и сердцу: ученые назвали опасное время
Ученые выяснили, что для здоровья сердца и мозга важен не только рацион, но и время ужина. Лучше завершать последний прием пищи по меньшей мере за три часа до сна.
Для здоровья сердца и мозга важно не только то, что человек ест, но когда именно он ужинает. Исследователи из медицинского центра Северо-Западного университета заявили, что лучше всего завершать ужин как минимум за три часа до сна.
Об этом говорится в материале Daily Mail.
Идеальным временем для ужина специалисты называют промежуток между 17:00 и 19:00. В то же время, главное правило проще: последний прием пищи должен быть не позднее чем за три часа до того, как человек ложится спать.
По словам ученых, такой режим помогает организму лучше восстанавливаться ночью, поддерживает нормальное АД и сердечный ритм, а также снижает нагрузку на пищеварительную систему.
«Для достижения физиологических преимуществ ограничения времени приема пищи важно не только то, сколько и что именно человек ест, но и время приема пищи относительно сна», — объяснила доктор Филлис Зи, старший автор исследования и эксперт по медицине сна.
Как работает правило трех часов
Если человек ложится спать в 21:00, ужин лучше завершить до 18:00. Если отход ко сну приходится на 23:00, последний прием пищи следует закончить к 20:00.
Такой промежуток дает организму время для переваривания пищи. Это может улучшить качество сна, снизить риск изжоги и кислотного рефлюкса, а также не заставлять пищеварительную систему активно работать ночью.
Поздний ужин, напротив, может нарушать циркадные ритмы организма, усложнять засыпание и ухудшать качество ночного отдыха.
Почему это важно для мозга
Качественный сон помогает мозгу выводить продукты обмена, в частности, белки, которые связывают с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. Более того, лучший контроль уровня сахара в крови снижает риск повреждения сосудов мозга, что может быть связано с ухудшением памяти и когнитивных функций.
Ученые также отмечают, что здоровое сердце поддерживает стабильный кровоток к мозгу. Это в свою очередь может уменьшать риски инсульта и возрастных нарушений памяти.
Что показало исследование
В исследовании приняли участие 39 взрослых в возрасте от 36 до 75 лет. Участники имели избыточный вес или ожирение, а также ранние признаки кардиометаболических рисков, в частности, незначительно повышенный уровень сахара в крови.
Часть участников прекращала есть по меньшей мере за три часа до сна и соблюдала ночную голодовку продолжительностью примерно от 13 до 16 часов. Контрольная группа сохраняла обычный режим питания.
Через семь недель у ужинавшей ранее группы зафиксировали улучшение ночного сердечного ритма, снижение диастолического давления, лучшую реакцию организма на глюкозу и более низкий уровень кортизола — гормона стресса — ночью.
Исследователи считают, что ранний ужин может быть простым немедикаментозным способом поддержать здоровье сердца, сон и работу мозга.
Также специалисты отмечают, что организм более эффективно перерабатывает пищу в первой половине дня. Утром чувствительность к инсулину естественно выше, тогда как вечером повышается уровень мелатонина, который готовит тело ко сну, но одновременно снижает выработку инсулина. Поэтому поздние приемы пищи могут ухудшать контроль уровня сахара в крови.
Ученые подчеркивают: даже небольшое изменение режима — ужинать раньше и не есть по меньшей мере три часа перед сном — может положительно повлиять на сон, сердечно-сосудистое здоровье и работу мозга.