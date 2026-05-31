Сосед Украины не хочет в НАТО: глава МИД объяснил позицию властей
По словам дипломата, вопрос членства в Альянсе остается чувствительным для молдавского общества.
Молдова пока не рассматривает возможность вступления в НАТО из-за отсутствия достаточной поддержки среди населения.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой в эфире аналитической программы Eurosecuritate.
Вопрос членства в НАТО остается чувствительным для молдавского общества, а принятие таких решений без общественной поддержки невозможно, говорит он.
«Мы не можем продвигать подобные стратегические решения без согласия большинства граждан, даже в условиях сложной ситуации и войны рядом с нашими границами», — отметил Попшой.
В то же время глава МИД не скрывает собственной проевропейской и проатлантической позиции. Он отметил, что именно НАТО, по его мнению, способно обеспечить Молдове реальные гарантии безопасности.
«Для меня Североатлантический альянс — это безопасность. Я поддерживаю все, что касается евроатлантической системы безопасности. Не нужно иметь докторскую степень, чтобы понять, что настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО», — сказал министр.
Что думает общество о вступлении в НАТО
Несмотря на это, общественная поддержка вступления в Альянс в стране остается низкой. Согласно последнему опросу компании iData, против членства Молдовы в НАТО выступают 54,5% граждан, тогда как поддерживают такую перспективу только 33,6%.
На фоне войны России против Украины вопросы безопасности и внешнеполитического курса Молдовы все чаще становятся предметом общественных дискуссий, однако официальный Кишинев пока не готов к пересмотру нейтрального статуса страны.