Помидоры могут оставаться свежими месяцами: нужен лишь один простой ингредиент

Помидоры / © Associated Press

Помидоры можно хранить свежими значительно дольше, если перед тем обработать их простым раствором из белого уксуса. Этот метод помогает замедлить порчу плодов и сохранить их качество на длительное время.

Об этом сообщило издание Express.

Помидоры остаются одним из самых популярных продуктов на кухне — их добавляют в салаты, сэндвичи и многие другие блюда. В то же время они, как и большинство фруктов и овощей, довольно быстро портятся. Именно поэтому блогер EatWithEvidence предложила простой способ, который, по ее словам, позволяет продлить срок их хранения.

Для начала понадобятся большая миска, мерные стаканы и кухонное полотенце. Далее необходимо смешать четверть стакана дистиллированного белого уксуса с 10 стаканами воды. После этого раствор следует перемешать руками и положить в него помидоры.

Блогер рекомендует убедиться, что плоды полностью погружены в жидкость. Затем их нужно немного повалять в растворе и оставить замачиваться ровно на две минуты.

Объясняя принцип действия метода, EatWithEvidence отметила, что уксусный раствор помогает нейтрализовать имеющиеся споры плесени и смывает бактерии, которые могут оставаться на кожуре. По ее словам, поверхность помидоров является благоприятной средой для развития различных микроорганизмов, а кислая среда уксуса меняет эти условия.

После завершения замачивания наступает последний этап, который блогерка называет не менее важным, чем предыдущие. Каждый помидор необходимо очень тщательно высушить перед хранением. Особое внимание она советует уделить месту возле плодоножки, поскольку именно там может скапливаться влага, способствующая дальнейшему образованию плесени.

Также автор напомнила, что существуют характерные признаки, которые могут свидетельствовать о порче помидоров. Среди них — видимая плесень на поверхности, мягкая или морщинистая текстура, а также необычный неприятный запах. Такие изменения могут указывать на то, что продукт уже испортился.

