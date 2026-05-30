Вместо обычной травы: 4 варианты газона для тех, кто не хочет косить

Альтернативы традиционной газонной траве не требуют регулярного скашивания

Большинство владельцев домов считают обычный газон самым простым способом поддерживать аккуратность двора. На самом же деле идеально зеленая трава требует постоянного кошения, полива, удобрения и ухода. Особенно дорого обходится это в более жарких и засушливых климатических зонах, где для поддержания жизни травы требуется еще больше времени и ресурсов. А ландшафты без кошения используют неприхотливые растения, которые сохраняют привлекательность с гораздо меньшими усилиями.

О 4 экологических альтернативах традиционному покрытию пишет Popular Science.

Экологическая цена обыкновенного газона

Традиционные газоны нуждаются в огромном количестве воды, химикатов и топлива. В засушливых регионах они создают погрузку на местные запасы воды во время засух и волн жары. Ежедневно на орошение ландшафтов тратятся миллиарды галлонов воды.

Кроме того, избыток удобрений и пестицидов смывается у реки и озера, нанося ущерб экосистемам. Газонокосилки на бензине добавляют выбросы углерода и загрязняют воздух всякий раз, когда их используют. Также традиционные газоны создают однородные ландшафты, почти не поддерживающие опылителей, птиц или местные растения.

Что такое газон без кошения

Это ландшафт, созданный для медленного роста или поддержания естественной небольшой высоты, что уменьшает потребность в частом кошении и уходе. Для него часто используют засухоустойчивые и местные травы, почвопокровные или другие неприхотливые растения.

Хотя такой газон и не означает полное отсутствие ухода (некоторые сорта нуждаются в сезонной стрижке), он значительно экономит время.

Основные виды газонов, не требующих кошения

Вот четыре наиболее распространенных варианта экологических ландшафтов, которыми можно засеять свой двор:

Клевер: Это один из самых популярных вариантов газона без кошения. Обычно используют микроклевер, который растет низко к земле. Клевер фиксирует азот в почве, уменьшает потребность в удобрениях, дольше остается зеленым в засушливую погоду и требует меньше воды. Цветы клевера привлекают пчел, поддерживающих местные экосистемы. Из недостатков она менее устойчива к интенсивному вытаптыванию, а увеличение количества пчел может стать проблемой для семей с аллергией.

Полевые травы и цветы Этот вариант заменяет традиционную траву смесью местных трав и цветущих растений, имитируя природные экосистемы. Он прекрасно поддерживает биоразнообразие, предоставляя пищу и приют опылителям, насекомым и птицам. Косить такой луг нужно всего один-два раза в год. Однако его диковатый вид может показаться некому опрятным, а цвета меняются в зависимости от сезона.

Ползучие почвопокровные растения: К ним относятся чабрец ползучий, очиток, ирландский мох и корсиканская мята. Эти растения разрастаются горизонтально, а не вверх, и остаются короткими без обрезки. Многие имеют мелкие цветы или приятный аромат. Они идеальны для небольших дворов или садовых дорожек, но могут повредиться, если на них часто играют дети или домашние животные.

Медленнорастущие травы: Для тех, кто хочет сохранить традиционный вид травы, подойдут трава буйвола, овсяница или специальные смеси. Они растут гораздо медленнее, поэтому косить их придется всего несколько раз за сезон.

Современный идеальный двор — это не просто ровно подстриженная трава, а ландшафт, экономящий воду, поддерживающий биоразнообразие и работающий вместе с природой, адаптируясь к изменениям климата.

