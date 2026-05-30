Флот РФ практически нивелирован: Силы обороны диктуют свои условия в Черном и Азовском морях

Рабочая поездка Александра Сырского в Одессу / © Александр Сырский

Черноморская операционная зона стала театром боевых действий, где Силы обороны Украины полностью перехватили инициативу, диктуют российским захватчикам собственные условия и практически свели на нет присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Об этом свидетельствуют результаты рабочей поездки военного руководства в Одессу, где состоялась встреча с командованием Военно-Морских Сил ВСУ. В рамках визита вместе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым были проинспектированы ключевые подразделения ударных сил ВМС, в частности, береговые противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», а также корабельно-катерный состав и системы противовоздушной и противокатерной обороны портов.

Во время совещания командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа доложил о текущей обстановке и мерах по укреплению безопасности морских торговых путей. Особое внимание командование уделило развитию надводных сил, морских безэкипажных комплексов и беспилотных авиационных систем.

«Роль беспилотных и безэкипажных систем становится решающей во всех доменах, в том числе и на море. Поэтому наша задача — масштабировать производство, быстро внедрять новые решения, действовать на опережение. Будем усиливать боевые возможности корабельно-катерного состава для противодействия морским и воздушным дронам врага», — говорится в сообщении.

Кроме масштабирования ударных дронов Украина внедряет еще одно стратегическое решение — создание единой Интегрированной системы морской осведомленности. Она объединит все сенсоры разных министерств и ведомств, действующих на море. Определенные шаги по реализации этого проекта уже воплощаются на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, что позволит государству полностью контролировать ситуацию в своих южных рубежах.

Напомним, бойцы «Альфы» СБУ провели комплексную операцию на временно оккупированной территории Крыма, во время которой поражены сразу три военных корабля Черноморского флота России.

После последних ударов ВСУ по Крыму россияне поставили «мангал» даже на свой противодиверсионный катер «Граченок». Подтверждающие это фото уже появились в открытом доступе. «Мангалы» на российских катерах свидетельствуют о том, что российский флот хочет защититься от украинских дронов и боится новых ударов.

