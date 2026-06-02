Зеленський попередив про підступний план Кремля: що задумав Путін

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Реклама

Кремль поставив перед собою політичне завдання заблокувати безпекові, економічні та інші стратегічні контакти України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

За його словами, воєнній розвідці України вдалося отримати нові секретні матеріали російських відомств. Документи безпосередньо стосуються відносин Києва з партнерами в цих регіонах.

Реклама

«Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами», — зазначив глава держави.

Водночас він наголосив, що такі плани Кремля лише доводять правильність дій України та її союзників.

«Вважаємо, що Росія цим лише підтверджує, що і ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу», — резюмував Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін напередодні масованого удару по Україні кілька днів публічно погрожував атакою. Основний удар 2 червня припав на Київ, де ворог застосував ракети різних типів. Микола Маломуж пояснив, яку стратегічну мету переслідував Путін.

Реклама

Раніше Кирило Буданов заявив, що Європа навряд чи виступить посередником у переговорах щодо завершення війни в Україні. Проте на певному етапі ЄС має долучитися до процесу як повноцінний учасник.

Новини партнерів