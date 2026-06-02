Як зробити, щоб будь-яке м’ясо стало м’яким, соковитим і ніжним: допоможе цей інгредієнт

Який маринад для жорсткого м’яса / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Навіть якісний шматок м’яса після приготування іноді виходить сухим і жорстким. Особливо часто з такою проблемою стикаються під час приготування яловичини, свинини або домашньої птиці. Багато господинь використовують складні маринади та дорогі спеції, однак досвідчені кухарі запевняють: існує один простий фрукт, який допоможе зробити м’ясо значно ніжнішим і соковитішим.

Який простий фрукт допоможе зробити навіть жорстке м’ясо ніжним

Головний секрет полягає у використанні ківі. Цей фрукт містить природний фермент -актинідин, який здатний розщеплювати білкові волокна м’яса. Завдяки цьому навіть досить жорсткі шматки стають ніжними та буквально тануть у роті після приготування.

Для маринаду достатньо очистити один-два плоди ківі, подрібнити їх у пюре та рівномірно нанести на м’ясо. Вже через 30-60 хвилин ферменти почнуть активно працювати, пом’якшуючи структуру волокон.

Реклама

Попри високу ефективність цього способу, з ківі потрібно бути обережними. Якщо залишити м’ясо в такому маринаді надовго, воно може стати надто пухким і втратити свою природну текстуру.

Для курятини зазвичай достатньо 20 хвилин маринування. Свинину рекомендують витримувати до години, а яловичину — не більше двох годин залежно від товщини шматка.

Після маринування залишки фруктового пюре бажано змити або злегка прибрати паперовим рушником перед смаженням чи запіканням.

Чому цей спосіб працює краще за інші маринади

Багато людей звикли використовувати маринади на основі оцту для пом’якшення м’яса. Однак кулінари зазначають, що кислота часто висушує волокна та може зробити готову страву менш соковитою.

Реклама

Ківі працює делікатніше, фрукт не пересушує м’ясо, а впливає саме на структуру білків, завдяки чому готова страва залишається соковитою, ароматною та ніжною. Крім того, фрукт не перебиває природний смак продукту.

Новини партнерів