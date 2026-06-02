Секрет ідеальної картоплі для салату: який інгредієнт не дасть їй розваритися

Багато господинь стикаються з проблемою, коли після варіння картопля для салату починає кришитися, розвалюватися або набуває зернистої текстури. Однак, за словами провідної розробниці рецептів сервісу Gousto Софі Нахмад, уникнути цього можна за допомогою простого інгредієнта, який додають у воду під час приготування.

Про це повідомило видання Mirror.

Експертка пояснила, що звичайний оцет допомагає картоплі краще тримати форму. За її словами, додавання невеликої кількості оцту у воду під час варіння зміцнює зовнішній шар бульб. Завдяки цьому шматочки залишаються цілими та не розпадаються під час змішування із соусом чи заправкою.

Софі Нахмад зазначає, що цей спосіб особливо корисний для картопляних салатів та інших страв, які часто готують у теплу пору року. У таких рецептах важливо, щоб картопля залишалася щільною навіть після охолодження.

Для цього фахівчиня рекомендує додати приблизно одну столову ложку білого винного, яблучного або дистильованого оцту у велику каструлю з водою ще до того, як вона закипить.

Крім цього, вона поділилася й іншими порадами для приготування картопляного салату. Зокрема, починати варити картоплю краще в холодній воді. Це допомагає їй готуватися рівномірно та знижує ризик того, що зовнішня частина стане занадто м’якою, тоді як середина залишиться недостатньо готовою.

Також важливо не шкодувати солі під час варіння. Картопля вбирає приправи ще в процесі приготування, що дозволяє отримати більш насичений смак не лише на поверхні, а й усередині.

Окрему увагу експертка радить приділяти вибору сорту. Для салатів краще використовувати воскову картоплю, оскільки вона залишається більш щільною та менш схильною до розварювання, ніж борошнисті сорти.

Після зливання води картоплі варто дати кілька хвилин постояти, щоб зайва волога випарувалася. Надлишок рідини може зробити заправку водянистою та вплинути на смак готової страви.

Ще одна рекомендація — додавати заправку, поки картопля залишається злегка теплою. За словами Софі Нахмад, у такому стані вона краще вбирає аромати та смаки інгредієнтів.

Водночас надмірно інтенсивне перемішування може зіпсувати результат. Експертка застерігає, що занадто активне змішування розбиває шматочки картоплі та робить текстуру салату більш схожою на пюре.

