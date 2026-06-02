Зірка "Дизель шоу" Булітко після зміни іміджу показала, який вигляд мала у шкільні роки

Українська акторка та гумористка, зірка «Дизель шоу» Вікторія Булітко потішила прихильників архівною світлиною зі шкільних часів.

На сторінці в Instagram гурту METELyK, який артистка створила разом із нареченим Кирилом Поповичем, з’явилося фото, зроблене ще під час її навчання в 11 класі. На знімку майбутня знаменитість попозувала разом з однокласниками після урочистостей з нагоди останнього дзвоника.

На архівному кадрі Вікторію складно впізнати з першого погляду. Юна Булітко постала в традиційній шкільній формі з білим фартухом, великими бантами та стрічкою випускниці. Образ доповнював виразний макіяж, характерний для кінця 1990-х років. Фото було зроблене на тлі зелених ялин одразу після святкової лінійки.

Публікацію артистка присвятила початку літа та звернулася до підписників із теплими побажаннями.

«З першим днем літа вітаємо всіх і великих, і малих. Проведіть канікули і відпустки з радістю і легкістю. Сонячних днів і метеликів у животі», — зворушила зірка.

Нагадаємо, останнім часом Вікторія Булітко активно експериментує із зовнішністю та нещодавно здивувала прихильників зміною іміджу — позбулася рудого кольору волосся та стала носити каре.

