Фото збитого дрона обернулось ще однією трагедією у великому обласному центрі

Уламки збитого дрона «Шахед» у Харкові / © Суспільне Харків

Реклама

У Слобідському районі Харкова 2 червня 30-річний чоловік зазнав тяжких поранень, намагаючись оглянути збитий безпілотник. Бойова частина «Шахеда» здетонувала саме тоді, коли очевидець підійшов зробити фото.

Про це розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, повідомляє «Суспільне Харків».

За його словами, над Слобідським районом Харкова сили протиповітряної оборони ліквідували безпілотник типу «Шахед».

Реклама

«Силами протиповітряної оборони було збито безпілотник типу „Шахед“ над Слобідським районом Харкова. Дрон впав на відкриту територію, не завдав жодних пошкоджень оточуючим та майну», — розказав Гладких.

Пізніше до місця падіння безпілотника підійшов чоловік, який став свідком його збиття.

«Підійшов до нього подивитися, який він має вигляд, чи незрозуміло з яких причин. У цей час відбулася детонація бойової частини, людина зазнала тяжких травм«, — повідомив директор департаменту надзвичайних ситуацій.

Постраждалого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як вкрай тяжкий.

Реклама

«Закликаємо всіх харків’ян у жодному разі не підходити до уламків, не підходити до збитих бойових частин. Одразу повідомляти за номерами 101, 112, або 102 при виявленні небезпечних предметів. Фахівці приїдуть, вибухотехніки відпрацюють і розмінують», — наголосив Гладких.

Місце детонації «Шахеда» та поранення чоловіка в Харкові / © Суспільне Харків

Очевидець на ім’я Сергій розповів, що збитий українськими військовими дрон упав на пустир неподалік гоночної траси. За його словами, постраждалий підійшов ближче, щоб зробити фото.

«Був збитий дрон, падав вниз. Коли впав, я вийшов, кричу йому: „Відійди звідти“. Він каже, що той (безпілотник — ред.) вибухнув в повітрі. Ну, наче так, був вибух згори. А коли він на бугор вийшов, почав фотографувати, виявився вибух тут. Ключиця розірвана та стегно. У важкому стані забрали, це лікарі сказали», — розповів чоловік.

Раніше очільник ОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок падіння БпЛА у Слобідському районі травмувався 30-річний чоловік.

Реклама

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Харків зазнав комбінованої російської атаки: через удари 15 БпЛА та двома ракетами по чотирьох районах міста постраждали щонайменше 10 людей, зокрема одна дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, офіси, дитсадок та промислові об’єкти.

Новини партнерів