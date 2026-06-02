Укрaїнa
1281
Побиття майора у відставці на Рівненщині: що заявили в ТЦК після появи відео

У Мережі поширюється відео, на якому працівники ТЦК нібито застосовують силу до 61-річного майора у відставці. В Рівненському обласному ТЦК уже призначили службову перевірку та пообіцяли сприяти правоохоронцям.

© УНІАН

Мережею почало поширюватися відео, на якому працівники ТЦК нібито б’ють 61-річного майора у відставці. Інцидент стався на Сарненщині, що на Рівненщині. У місцевому ТЦК та СП прокоментували випадок.

Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП.

Побиття військовими ТЦК 61-річного майора у відставці: що відомо

У ТЦК повідомили, що інтернетом поширюється відео, в якому йдеться про те, що 61-річний майор у відставці звертається до правоохоронних органів із заявою про можливе вчинення стосовно нього неправомірних дій військовослужбовцями Сарненського районного ТЦК та СП.

У керівництві Рівненського обласного ТЦК та СП призначили службову перевірку. В разі встановлення причетності військових ТЦК до побиття їх притягнуть до відповідальності відповідно до законодавства України.

Там додали, що зацікавлені в об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин, а також сприятимуть правоохоронним органам у проведенні перевірок. У Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що нададуть поліції всі необхідні матеріали й інформацію.

«Просимо громадян і представників медіа користуватися інформацією з офіційних джерел та утримуватися від поширення неперевірених відомостей», — додали в ТЦК.

Нагадаємо, йдеться про випадок, який трапився 30 травня 2026 року. Донька 61-річного майора у відставці та ветерана бойових дій в Афганістані — Руслана Фараона — Олена, повідомила, що її батька жорстоко побив ТЦК.

Жінка оприлюднила кадри побиття свого батька та повідомила, що інцидент стався у Сарнах 30 травня. За її словами, Руслан Фараон їхав велосипедом, коли його зупинили чоловіки в цивільному одязі та почали вимагати документи. Коли Руслан попросив показати документи та увімкнув камеру, один із людей представився як Андрій Пригарський.

Після цього у ветерана відібрали телефон, заштовхали до білого Renault Duster. У машині 61-річного чоловіка почали бити, заливати в очі сльозогінний газ. За словами Олени Фараон, побиття тривало на подвір’ї та всередині Сарненського ТЦК (вул. Військова, 20).

Коли працівники ТЦК дізналися, що Руслан — ветеран Афганістану, його почали обзивати та принижувати ще більше. Олена додала, що її батька душили й били протягом кількох годин.

Наразі 61-річний чоловік перебуває в лікарні. У нього діагностували перелом чотирьох ребер, пневмоторакс, черепно-мозкову травму та сліди удушення на шиї.

Обласна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного завдавання тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 ККУ).

Військові ТЦК заштовхали чоловіка до автівки, а потім викинули біля смітника

Нагадаємо, на Дніпропетровщині троє військовослужбовців ТЦК силоміць заштовхали чоловіка мобілізаційного віку до мікроавтобуса під приводом перевірки документів. У машині військові психологічно тиснули на потерпілого та залякували його.

Коли стан здоров’я чоловіка значно погіршився, зловмисники замість надання медичної допомоги викинули його на землю біля смітника і втекли. Потерпілого у критичному стані доправили до лікарні.

За даними Нацполіції, після інциденту двоє фігурантів перевелися до інших військових частин, а третій залишився служити в ТЦК. Наразі двом учасникам події вже оголошено про підозру в незаконному позбавленні волі та викраденні людини (ч. 2 ст. 146 ККУ), а одному з них — додатково за залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 ККУ).

