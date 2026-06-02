Костюк прокоментувала перемогу над Світоліною в історичному чвертьфіналі Roland Garros

Марта присвятила поєдинок з Еліною українському народу та його незламності.

Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) прокоментувала перемогу над своєю співвітчизницею Еліною Світоліною (№7 WTA) в чвертьфіналі Roland Garros-2026.

Матч між українками тривав 1 годину 51 хвилину та завершився перемогою Костюк з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Це був історичний для України чвертьфінал Roland Garros — вперше дві українки зіграли між собою на цій стадії турнірів Grand Slam.

"Перш за все хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую. Слава Україні.

Окремо хотіла відзначити Еліну і її особливий внесок в розвиток українського тенісу, вона — неймовірне натхнення для нас.

Я досі думаю, що до перемоги на Roland Garros ще далеко. Але я сподіваюсь, що уболівальники прийдуть на півфінал і підтримають мене", — сказала Костюк у флешінтерв'ю одразу після матчу.

Це була третя очна зустріч між Еліною та Мартою. 2018 року на Australian Open перемогу здобула Світоліна — 6:2, 6:2, тоді як 2024-го на турнірі в Торонто виграла вже Костюк — 6:2, 2:6, 6:2.

Костюк стала першою в історії українкою, яка дійшла до півфіналу Roland Garros. Вона вперше в кар'єрі дісталася 1/2 фіналу турніру Grand Slam — досі її найбільшим досягненням на мейджорах був чвертьфінал Australian Open-2024.

Світоліна вшосте в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023, 2025, 2026), але жодного разу так і не змогла вийти до півфіналу.

У півфіналі Костюк зіграє з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№8 WTA), яка у чвертьфіналі перемогла румунку Сорану Кирстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

Раніше повідомлялося, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі саме Андрєєву, з якою їй тепер доведеться зустрітися в півфіналі Roland Garros.

Також ми розповідали, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

