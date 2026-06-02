Костюк здолала Cвітоліну та вийшла до півфіналу Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) вийшла до півфіналу Roland Garros-2026. У чвертьфіналі вона обіграла свою співвітчизницю Еліну Світоліну (№7 WTA).

Матч між українками 1 годину 51 хвилину та завершився перемогою Костюк з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Це був перший в історії чвертьфінальний поєдинок між двома українками на турнірах Grand Slam.

Це була третя очна зустріч між Еліною та Мартою. 2018 року на Australian Open перемогу здобула Світоліна — 6:2, 6:2, тоді як 2024-го на турнірі в Торонто виграла вже Костюк — 6:2, 2:6, 6:2.

У півфіналі Костюк зіграє з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№8 WTA), яка у чвертьфіналі перемогла румунку Сорану Кирстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

В 1/8 фіналу ґрунтового мейджора Костюк розібралася з експершою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек (№3 WTA) — 7:5, 6:1. Своєю чергою, Світоліна здобула вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич (№11 WTA) — 4:6, 6:4, 6:0.

