Знайшли тіла двох хлопчиків, 3 та 8 років, під завалами можуть бути цілі родини: що відомо про кривавий удар РФ

Наслідки удару по Дніпру / © ТСН

У Дніпрі через атаку Росії загинуло 12 людей, серед них є двоє дітей — хлопчики, 3 та 8 років. Уночі росіяни атакували місто ракетами всіх типів та ударними дронами.

В обласному центрі пошкоджено близько 50 будинків, зруйновано 7. Під завалами можуть бути люди.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

У зруйнованій багатоповерхівці під час ракетного удару було кілька родин. Зараз людей шукають під завалами, вони не виходять на звязок.

«Тіло 3-річного дитини знайшли вранці, а згодом ще і сусідів — 8-річного хлопчика та його мати. З усієї родини вцілів лише старший син», — каже Ольга Павловська.

Рідні потерпілих наразі чекають на диво біля зруйнованих будинків. Рятувальники розбирають завали і технікою, і вручну.

Рятувальник Антон Ярмоленко загинув під час обстрілу Дніпра. Він прямував на виклик після чергового удару, коли потрапив під повторний обстріл.

Ворог спрямував на місто ракети та дрони. Відомо про кілька влучань по житловій забудові. Люди кажуть, що і досі не можуть оговтатись після тяжкої ночі.

Пошукова операція триває досі. Люди та комунальники прибирають наслідки ударів.

Війна в Україні: що відомо про удар по Дніпру 2 червня

В ніч проти 2 червня російська армія потужно атакувала Дніпро.

У місті зруйновано один із житлових будинків. Кількість жертв зросла до 12. Пошукові роботи тривають.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни вдарили по місту касетними боєприпасами, щоб вбити якомога більше цивільних. Як доказ він показав фото асфальту, який повністю побитий.

Раніше росіяни обстріляли логістичні склади одразу кількох великих компаній.

