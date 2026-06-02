Росіяни обстріляли логістичні склади в обласному центрі України: наслідки удару шокують (відео)

Наслідки атаки по Дніпру / © Олександр Ганжа

Російські окупаційні війська завдали цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі Дніпра, знищивши склади одразу кількох великих компаній. Серед постраждалих об’єктів — відома національна логістична фірма. Після влучання ворожого безпілотника на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Близько сотні рятувальників, десятки одиниць спеціальної техніки та міські водовози майже добу безперервно приборкували розлючену стихію.

Дивом минулося без людських жертв, проте скоєні ворогом матеріальні збитки будуть шаленими. На місці події побувала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Обстріли складів у Дніпрі: що відомо

Потужну пожежу, що спалахнула на лівому березі Дніпра, було добре видно практично з усіх куточків міста. За офіційними даними ДСНС, вогонь миттєво охопив величезну площу — понад десять тисяч квадратних метрів. Приборкати полум’я намагалася майже сотня пожежників, проте їхній роботі постійно заважали оголошення повітряних тривог, які тієї ночі майже не вщухали у Дніпрі та області.

Тим часом у мережі швидко поширилося відео, зняте очевидцями, як російський безпілотник пролітає над житловими кварталами Дніпра та заходить на удар безпосередньо над логістичними складами.

Після гучного прильоту будівлі та припарковані поруч вантажні автомобілі охопило відкрите полум’я, а в небо піднявся гігантський стовп чорного диму. Рятувальні роботи доводилося координувати в умовах постійного ризику, адже небо над містом знову зафіксувало загрозу повторних атак.

«Втратив свідомість під стелею»: свідчення очевидців

Пан Сергій працює охоронцем на поштовому складі й під час ворожої атаки опинився в самому епіцентрі вибуху. Чоловік згадує, що спочатку почув характерний звук наближення безпілотника, але через робочий шум усередині приміщення не одразу зорієнтувався.

Сергій, охоронець складу: «Маленький звук був, я ще подумав — чи то мені здається, бо там уже працював склад, трошки шум був. Потім вибух, мене привалило стелею. Я трохи втратив свідомість, хвилини на три».

Інша співробітниця компанії, пані Наталя, екстрено прийшла на територію підмінити своїх колег. Ті через пережитий найсильніший шок та гостру реакцію на стрес просто не змогли фізично вийти на зміну після нічного прильоту. Жінка зі сльозами на очах дивиться на місце своєї роботи, адже пройти всередину досі неможливо.

Наталя, працівниця підприємства: «Звідсіля збоку видно, що складу немає, він згорів вщент, повністю згорів. Дим же бачите самі який стоїть, запах гару. Плюс хімія була у нас, побутова хімія. Ну величезний склад був у нас».

Як працювали пожежники

Рятувальники зазначають, що складність цієї пожежі виявилася надзвичайною. Через високу температуру та руйнування капітальні металоконструкції будівлі обвалилися всередину, утворивши завали, які заблокували пожежникам прямий доступ до внутрішніх осередків горіння.

Через небезпеку подальших обвалів бійцям ДСНС довелося діяти вкрай обережно.

Незважаючи на колосальні масштаби руйнувань, ця цинічна російська атака на цивільну логістичну компанію не забрала жодного людського життя і минулася без травмованих. Це стало можливим виключно завдяки чіткій дисципліні — абсолютно всі співробітники, які перебували на нічній зміні, після перших сигналів небезпеки заздалегідь спустилися в облаштоване укриття.

