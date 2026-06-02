Ядерна зброя США може з’явитися ближче до Росії: у НАТО обговорюють новий крок

Прапор США / © Associated Press

Реклама

США ведуть переговори про можливе розширення розміщення ядерної зброї у країнах Європи, які входять до НАТО. Йдеться про потенційне розгортання американських літаків подвійного призначення, здатних нести ядерні боєзаряди, на території додаткових союзників.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

За даними джерел, знайомих із перебігом обговорень, Вашингтон дав зрозуміти, що готовий розглядати розширення ядерної присутності за межами шести країн, де такі можливості вже існують. Нині у програмі ядерного обміну НАТО беруть участь Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина та Велика Британія.

Реклама

Переговори залишаються конфіденційними і поки не означають ухвалення остаточного рішення. Водночас вони відбуваються на тлі занепокоєння європейських союзників через наміри адміністрації Дональда Трампа скорочувати американську військову присутність у Європі та перекидати частину ресурсів на інші напрямки.

За словами співрозмовників, інтерес до можливого розміщення відповідної інфраструктури проявляють країни східного флангу НАТО, зокрема Польща та окремі держави Балтії. Варшава раніше публічно заявляла про бажання розмістити американську ядерну зброю на своїй території.

У НАТО такі кроки розглядають як сигнал про збереження американського «ядерного парасольки» для Європи, навіть якщо союзникам доведеться брати на себе більшу частину відповідальності за звичайну оборону.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України та регулярних ядерних погроз Кремля частина європейських країн дедалі активніше порушує питання посилення стримування. Водночас, за словами джерел, рішення про розширення розміщення американської ядерної зброї наразі не є неминучим.

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що попри переорієнтацію США на інші театри дій, система стримування і оборони в Європі має залишатися незмінною. За його словами, у разі нападу на Альянс відповідь буде «руйнівною».

Ядерна зброя: останні новини

Раніше німецьке видання Tagesschau повідомило, що дії російського Північного флоту, які фіксують розвідувальні служби НАТО, можуть свідчити про спроби розміщення на морському дні ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Секретний проєкт під кодовою назвою «Скіфи», можливо, триває вже декілька років.

Крім того, під час спільних білорусько-російських військових навчань з управління тактичного та ядерного озброєння президент РФ Володимир Путін допустив можливість застосування ядерної зброї з території Білорусі.

Водночас у Франції та Польщі обговорювали можливість проведення спільних ядерних навчань у межах посилення європейської системи стримування. Сторони розглядають обмін інформацією та спільні тренування як частину співпраці у сфері безпеки.

Реклама

Новини партнерів