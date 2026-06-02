Країна-сусідка підняла військові літаки та ППО через новий удар РФ: що відомо

Винищувач / © Associated Press

Реклама

У Польщі зробили заяву про атаку РФ. Так, через активність російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по території України, у повітряному просторі країни було задіяно військову авіацію.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ).

Так, польські військові залучили необхідні сили та засоби, зокрема наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Реклама

«Відповідно до чинних процедур Оперативне командування ЗС Польщі задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні» — Оперативне командування ЗС Польщі.

У відомстві зазначили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо в районах, наближених до зон загрози.

Ситуація перебуває під постійним моніторингом військових, а підпорядковані сили залишаються в готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, у МВС оприлюднили нові деталі комбінованого удару РФ по Україні. Так зросла кількість жертв і потерпілих. Попередньо, російські війська забрали життя щонайменше 13 людей. Понад 100 — дістали попранення. Серед загиблих, зокрема, рятувальник ДСНС, майор Антон Ярмоленко. Уточнюється, що найбільше руйнувань цивільної інфраструктури фіксують у Києві, Дніпрі та Харкові. Також є пошкодження у різних регіонах: на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі.

Реклама

Новини партнерів