ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

Іраклі Макацарія розчулив фото з 3-річним сином і дружиною на останніх тижнях вагітності

Зірка з родиною підготував для малюка сюрприз.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Іраклі Макацарія з сином

Іраклі Макацарія з сином / © instagram.com/maqatsa

Ексгерой романтичного шоу «Холостяк», грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився радісною подією в родині. Сьогодні, 2 червня, його первісток Георгій святкує третій день народження.

З нагоди свята зірковий батько опублікував у фотоблогу добірку теплих кадрів із сином. На світлинах можна побачити, як хлопчик змінювався та дорослішав протягом останнього періоду, а також моменти їхнього спільного дозвілля.

«З днем народження, сину», — лаконічно, але зворушливо привітав Іраклі іменинника.

Іраклі Макацарія з сином / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з сином / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з сином / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з сином / © instagram.com/maqatsa

Син Іраклі Макацарії / © instagram.com/maqatsa

Син Іраклі Макацарії / © instagram.com/maqatsa

Не залишилася осторонь і дружина бізнесмена Ліза Чічуа. У сториз подружжя показало, як для маленького Георгія організували святковий ранок. На хлопчика чекали різнокольорові кульки, подарунки та приємні сюрпризи. Серед них — новенький велосипед і декілька іграшок.

Напередодні свого дня народження Георгій також побував в розважальному центрі разом із друзями та близькими. Особливу увагу шанувальників привернула вагітна Ліза, яка нині перебуває вже на останніх тижнях вагітності. Іраклі показав кохану під час активних розваг — майбутня мама із захопленням грала в баскетбольний автомат і вправно закидала м’ячі в кошик навіть на 40-му тижні вагітності.

Допис Іраклі Макацарії / © instagram.com/maqatsa

Допис Іраклі Макацарії / © instagram.com/maqatsa

Вагітна Ліза Чічуа / © instagram.com/maqatsa

Вагітна Ліза Чічуа / © instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися 2022 року. У червні 2023-го в подружжя народився син Георгій, на початку 2025-го — донька Ніна. А вже зовсім скоро родина стане більшою — закохані очікують на появу ще однієї донечки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie