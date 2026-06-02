Іраклі Макацарія розчулив фото з 3-річним сином і дружиною на останніх тижнях вагітності

Іраклі Макацарія з сином / © instagram.com/maqatsa

Ексгерой романтичного шоу «Холостяк», грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився радісною подією в родині. Сьогодні, 2 червня, його первісток Георгій святкує третій день народження.

З нагоди свята зірковий батько опублікував у фотоблогу добірку теплих кадрів із сином. На світлинах можна побачити, як хлопчик змінювався та дорослішав протягом останнього періоду, а також моменти їхнього спільного дозвілля.

«З днем народження, сину», — лаконічно, але зворушливо привітав Іраклі іменинника.

Не залишилася осторонь і дружина бізнесмена Ліза Чічуа. У сториз подружжя показало, як для маленького Георгія організували святковий ранок. На хлопчика чекали різнокольорові кульки, подарунки та приємні сюрпризи. Серед них — новенький велосипед і декілька іграшок.

Напередодні свого дня народження Георгій також побував в розважальному центрі разом із друзями та близькими. Особливу увагу шанувальників привернула вагітна Ліза, яка нині перебуває вже на останніх тижнях вагітності. Іраклі показав кохану під час активних розваг — майбутня мама із захопленням грала в баскетбольний автомат і вправно закидала м’ячі в кошик навіть на 40-му тижні вагітності.

Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися 2022 року. У червні 2023-го в подружжя народився син Георгій, на початку 2025-го — донька Ніна. А вже зовсім скоро родина стане більшою — закохані очікують на появу ще однієї донечки.

