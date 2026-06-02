- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Раджва на честь третьої річниці весілля виблискувала в гарному вбранні йорданського бренду
На честь третьої річниці весілля спадковий принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва представили новий портрет.
Одягнені в традиційне йорданське вбрання, королівське подружжя відзначило культурну спадщину своєї країни.
Принцеса Раджва була одягнена в сукню від місцевого йорданського бренду Funtazza Designs, виконана в ніжно-бузковому кольорі та натхненна двома найулюбленішими символами Йорданії — чорним ірисом та йорданським рожевим птахом. У кожній деталі дизайн віддає шану витонченості, спадщині та тихій силі ідентичності, що носиться з особливим змістом.
(гортайте фото праворуч)
Представники бренду написали в Instagram про те, що для них велика честь, що принцеса Раджва носить їхнє вбрання.
«Для нас велика честь бачити Її Королівську Високість принцесу Раджву Аль Хусейн у сукні „Національні символи“ від Funtazza з нагоди третьої річниці весілля Їхніх Королівських Високостей принцеси Раджви та спадкового принца Аль Хусейна бін Абдалли II💜.
Учора, нагадаємо, кронпринц та його дружина поділилися ще одним святковим портретним фото на честь святкування своєї 3-ї річниці весілля.