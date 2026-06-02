ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Раджва на честь третьої річниці весілля виблискувала в гарному вбранні йорданського бренду

На честь третьої річниці весілля спадковий принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва представили новий портрет.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

Одягнені в традиційне йорданське вбрання, королівське подружжя відзначило культурну спадщину своєї країни.

Принцеса Раджва була одягнена в сукню від місцевого йорданського бренду Funtazza Designs, виконана в ніжно-бузковому кольорі та натхненна двома найулюбленішими символами Йорданії — чорним ірисом та йорданським рожевим птахом. У кожній деталі дизайн віддає шану витонченості, спадщині та тихій силі ідентичності, що носиться з особливим змістом.

(гортайте фото праворуч)

Представники бренду написали в Instagram про те, що для них велика честь, що принцеса Раджва носить їхнє вбрання.

«Для нас велика честь бачити Її Королівську Високість принцесу Раджву Аль Хусейн у сукні „Національні символи“ від Funtazza з нагоди третьої річниці весілля Їхніх Королівських Високостей принцеси Раджви та спадкового принца Аль Хусейна бін Абдалли II💜.

Учора, нагадаємо, кронпринц та його дружина поділилися ще одним святковим портретним фото на честь святкування своєї 3-ї річниці весілля.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Getty Images

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie