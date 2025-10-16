Затьмарила онуку королеви Єлизавети II: принцеса Раджва відвідала галерею в Лондоні

Принцеса Раджва та принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія взяла на себе рідкісний королівський обов’язок під час офіційного державного візиту королівської родини Йорданії до Британії.

Принцеса Йоркська та її гостя принцеса Раджва разом відвідали університетську лікарню Спрінгфілда та трастовий фонд психічного здоров’я St. George’s NHS. Там їм розповіли, як благодійна організація використовує мистецтво для лікування психічних захворювань.

«Ми переглянули низку творів мистецтва, створених у межах ініціативи благодійної організації Hospital Rooms, яка інтегрує мистецтво у середовище закладів психіатричної допомоги», — поділилася Євгенія фото та повідомленням у своєму Instagram.

Потім дівчата вирушили до лондонської художньої галереї Hauser & Wirth, директоркою якої працює принцеса Євгенія.

Для цього виходу принцеса Раджва обрала сукню з шовку з флористичним принтом Giada Montenapoleone, взула високі пісочні чоботи на підборах із замші та в руках тримала яскраву сумку Dries Van Noten. Принцеса розпустила волосся, уклавши їх хвилями і зробила лаконічний макіяж.

Принцеса Йоркська була у чорному кардигані, спідниці міді Ralph Lauren, з крокодилячою сумкою відтінку бордо від Chloe та у шкіряних високих чоботях Penelope Chilvers.

Вже для зустрічі з подружжям Уельських, яка пройшла у Віндзорському замку, принцеса Раджва переодяглася в білу сорочку, комбінезон від Alexander McQueen і взяла з собою мініатюрну сумку Alaïa на короткій ручці, а також взула туфлі-слінгбеки Gianvito Rosі. Вона мала чудовий вигляд, сміливо конкуруючи з принцесою Уельською.

