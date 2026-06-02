«Мед» із квітів кульбаб

Попри свою народну назву, цей продукт технічно не є медом. Це ароматний сироп, який отримують шляхом настоювання та уварювання квітів кульбаби з цукром. Його часто називають «медом бідняків», адже він створює ілюзію медового смаку без участі бджіл.

Садівник Джеймі Волтон розповів про простий спосіб приготування цього сезонного делікатесу, який поєднує кулінарію, ароматерапію та трохи дикої природи у кожній ложці.

У період цвітіння кульбаби можна знайти практично всюди. Для приготування сиропу достатньо зібрати жменю квіткових голівок. Для класичного варіанту використовується проста формула:

Інгредієнти квіти кульбаби 1 чашка вода 2 чашки цукор 1 чашка лимон ½ шт.

Саме ця пропорція дозволяє отримати збалансований смак із легкими квітковими нотами та приємною солодкістю.

Приготування

Важливо акуратно відокремити зелені гіркі частини від жовтих пелюсток, адже саме вони відповідають за насичений, проте ніжний смак майбутнього сиропу. Після цього квіти промивають і готують до настоювання. Далі квіти заливають гарячою водою. Воду доводять до кипіння, після чого знімають із вогню та додають кульбаби разом із половиною свіжо вичавленого лимона. Фактично на цьому етапі створюється квітковий чай, який має настоятися приблизно 30 хв. За цей час вода насичується ароматом і природними властивостями рослини. Після настоювання рідину проціджують і повертають у каструлю. До отриманого настою додають цукор. Суміш нагрівають до повного розчинення цукру, а потім уварюють до бажаної густоти. Чим довше триває процес варіння, тим щільнішим і тягучішим стає сироп. Готову масу переливають у банку та залишають охолонути.

Хоча цей продукт часто називають «кульбабовим медом», його правильніше описувати як сироп із квітів. Він має ніжний, трохи трав’янистий аромат і м’який солодкий смак.

У народній традиції кульбабовий сироп вважається багатим на антиоксиданти та таким, що може використовуватися як збадьорливий засіб для підтримки печінки. Проте його головна цінність у натуральності та сезонності.

