Королева Мері у розкішному літньому образі вирушила з чоловіком-королем у круїз
Король Данії Фредерік X та королева Мері прибули до школи Одіна в Оденсі під час свого літнього туру 1 червня 2026 року в Оденсі.
Королівське подружжя розпочало свій триденний літній круїз з Оденсе, відвідавши різні місця по всій країні.
З наближенням літа Фредерік X і Мері відновили одну з символічних традицій данської монархії: круїз на історичному судні «Даннеброг». Цього року подорож почалася в Оденсі, де короля та королеву вітали численні городяни у день, відзначений теплою та святковою атмосферою.
Цього дня Мері носила блейзер від Ralph Lauren у поєднанні з плісованою спідницею міді з квітковим принтом від Paul and Joe, взула туфлі-човники зі шкіри пітона від Gianvito Rossi нюдового кольору і широким поясом підкреслила талію.
Свою літнійлук королева доповнила сонцезахисними окулярами від Prada, сережками з перлів Dulong fine Jewelry, тонким золотим ланцюжком з підвіскою від Louise Grønlykke та кількома браслетами Rebekka NOTKIN.
У Мері було розпущене волосся, вона зробила виразний макіяж і одягла капелюх.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Данії продемонструвала лаконічний діловий ансамбль на заході, коли взяла участь у святкуванні 40-річчя ініціативи соціальної організації Settlementet у сфері працевлаштування та освіти у Копенгагені.