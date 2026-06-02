Понад 100 поранених, кількість жертв стрімко зростає: нові деталі масованого удару РФ по містах України

Удар РФ по Україні

У МВС озвучили нові дані щодо кількості жертв нічного обстрілу. Росіяни забрали життя щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Внаслідок російського комбінованого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 — постраждали», — написав він.

Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові.

Де є загиблі і поранені

Київ — 4 загиблих, понад 60 постраждалих, серед поранених — 3-річна дитина.

Дніпро — 9 загиблих, серед них дитина та рятувальник ДСНС Антон Ярмоленко. Ще 35 людей постраждали, 6 осіб вважаються зниклими безвісти.

Кам’янське — 3 постраждалих, серед них рятувальник.

Харків — понад 10 постраждалих.

Клименко також уточнив особу загиблого рятувальника.

«Серед жертв обстрілу наш рятувальник — заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу», — констатував він.

Фіксують також руйнування цивільних об’єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі.

Як ми писали, унаслідок масованої атаки РФ на Київ загинули 4 людини, ще понад 60 дістали поранення, серед постраждалих — троє дітей віком 3, 11 та 17 років. Руйнування та пошкодження зафіксовано у восьми районах столиці. Найбільше постраждав Подільський район, де частково зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами можуть залишатися люди, рятувальна операція триває. Також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, комунальні об'єкти, автомобілі та приватний медичний заклад. Через атаку в окремих районах Києва виникли масштабні пожежі, а частину вулиць перекрили для транспорту.

